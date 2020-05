O que Gates faz durante a quarentena (além de jogar online com Buffett)

O segundo homem mais rico do mundo, Bill Gates, com uma fortuna estimada em 108 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg, publicou em seu perfil no LinkedIn uma lista dos livros que tem lido nas últimas semanas e de séries que tem assistido — durante o verão do hemisfério norte e o distanciamento social pelo novo coronavírus.

Uma das dicas do bilionário, inclusive, é jogar bridge (jogo de cartas) online para passar o tempo. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, é o parceiro favorito de Gates no momento do game.

“Nós não estamos ficando juntos agora que estamos em isolamento, mas jogamos online. Existem várias boas opções por aí, incluindo a que eu e Warren usamos, que se chama Bridge Base“, escreveu ele na publicação. “Fiquei preocupado algumas semanas atrás quando o serviço deles caiu, mas voltou em pouco tempo. Eu fiquei surpreso de ver como fiquei aliviado.”

Mas não pense que será fácil encontrar Buffett e Gates para uma partida. “Eu vou manter nossos nomes de usuário em segredo”, finaliza.

Confira a lista de livros indicados por Bill Gates:

The Choice, por Dr. Edith Eva Eger

Cloud Atlas, por David Mitchell.

The Ride of a Lifetime, por Bob Iger

The Great Influenza, por John M. Barry

Good Economics for Hard Times, por Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo

The Headspace Guide to Meditation and Mindfulness, por Andy Puddicombe

Moonwalking with Einstein, por Joshua Foer

A Gentleman in Moscow, por Amor Towles

Hyperbole and a Half: Unfortunate Situations, Flawed Coping Mechanisms, Mayhem, and Other Things that Happened, por Allie Brosh

Confira a lista de séries que Bill Gates indicou:

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

A Million Little Things

This Is Us

Ozark