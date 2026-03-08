O prompt que faz o ChatGPT encontrar erros em contratos e documentos

Como o prompt funciona?

O segredo está em formular a pergunta de forma detalhada, pedindo que a IA analise o texto passo a passo, destaque possíveis erros ou ambiguidades e explique o motivo de cada observação.

Exemplo de comando:

"Leia este documento cuidadosamente e identifique frases que possam gerar risco, inconsistência ou confusão. Explique cada ponto, cite a linha do texto e sugira ajustes."

Com esse tipo de instrução, o ChatGPT não apenas aponta problemas, mas também ajuda a entender por que cada detalhe é relevante, facilitando a revisão e evitando interpretações equivocadas.

Benefícios na prática

Economia de tempo: evita ler linha por linha manualmente. Redução de erros: identifica falhas ou ambiguidades que podem passar despercebidas. Clareza: ajuda a interpretar cláusulas complexas, especialmente em contratos longos ou jurídicos.

Apesar da ajuda, é importante lembrar que a IA não substitui advogados ou revisores profissionais, principalmente em documentos legais ou financeiros complexos.

O ideal é usar a ferramenta como apoio, revisando o que ela aponta e validando com especialistas.

Para maximizar resultados, envie o contrato ou trecho do documento no prompt e peça análise detalhada por partes, ao invés de mandar o texto inteiro de uma vez.

Isso melhora a precisão das observações e torna a revisão mais organizada.