Carreira

O prompt que faz o ChatGPT encontrar erros em contratos e documentos

Comandos bem formulados podem ajudar a inteligência artificial a revisar textos complexos e identificar inconsistências ou pontos de atenção.

Prompts estratégicos ajudam a IA a analisar documentos e destacar pontos de atenção (illustration/Getty Images)

Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 8 de março de 2026 às 05h00.

Revisar contratos e documentos longos pode ser uma tarefa demorada e suscetível a erros. O ChatGPT pode agilizar esse processo quando recebem comandos claros e direcionados.

Com o prompt certo, é possível identificar inconsistências, cláusulas ausentes ou pontos que precisam de atenção antes de assinar ou enviar documentos importantes.

Como o prompt funciona?

O segredo está em formular a pergunta de forma detalhada, pedindo que a IA analise o texto passo a passo, destaque possíveis erros ou ambiguidades e explique o motivo de cada observação.

Exemplo de comando:

"Leia este documento cuidadosamente e identifique frases que possam gerar risco, inconsistência ou confusão. Explique cada ponto, cite a linha do texto e sugira ajustes."

Com esse tipo de instrução, o ChatGPT não apenas aponta problemas, mas também ajuda a entender por que cada detalhe é relevante, facilitando a revisão e evitando interpretações equivocadas.

Benefícios na prática

  1. Economia de tempo: evita ler linha por linha manualmente.

  2. Redução de erros: identifica falhas ou ambiguidades que podem passar despercebidas.

  3. Clareza: ajuda a interpretar cláusulas complexas, especialmente em contratos longos ou jurídicos.

Apesar da ajuda, é importante lembrar que a IA não substitui advogados ou revisores profissionais, principalmente em documentos legais ou financeiros complexos.

O ideal é usar a ferramenta como apoio, revisando o que ela aponta e validando com especialistas.

Para maximizar resultados, envie o contrato ou trecho do documento no prompt e peça análise detalhada por partes, ao invés de mandar o texto inteiro de uma vez.

Isso melhora a precisão das observações e torna a revisão mais organizada.

