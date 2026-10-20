Janones recebe alta após ser internado com arritmia cardíaca grave

RESUMO ＋ O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta da UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira, 20, após ser internado com arritmia cardíaca grave e falta de ar. Segundo boletim médico, Janones permaneceu clinicamente estável, sob monitorização cardíaca contínua e sem novos episódios de arritmia.

O deputado federal André Janones (Rede-MG) recebeu alta da UTI do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 20. O parlamentar foi internado por volta das 2h de segunda-feira, 19, após apresentar um quadro grave de arritmia cardíaca e falta de ar.

O problema de saúde ocorreu após o debate presidencial da TV Bandeirantes, realizado na noite de domingo, 18, entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). Janones integrou a comitiva que acompanhou Lula durante o encontro.

Em vídeo publicado nas redes sociais após o debate, o deputado comentou que estava cansado. "Já peço desculpas se der algum branco, alguma falha, pois o cansaço está bem forte", disse.

Janones participa da articulação da campanha de reeleição de Lula nas redes sociais. Ele também criou o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que reúne mais de 5 milhões de pessoas.

Na noite de segunda-feira, 19, o parlamentar já havia antecipado que deixaria o hospital nesta terça-feira. Em publicação nas redes sociais, afirmou que sairia às 13h13.

“Amanhã, às 13h13, em ponto, estarei saindo pela porta da frente do Hospital Vila Nova Star em São Paulo para comandar o MAIOR EXÉRCITO DEMOCRÁTICO DO MUNDO, durante a batalha final!”, escreveu, em referência à mobilização de apoiadores de Lula no segundo turno da eleição presidencial.

Em boletim médico divulgado na segunda-feira, o hospital informou que Janones estava clinicamente estável e sob monitorização cardíaca contínua, sem novos episódios de arritmia desde a internação. Segundo o documento, a evolução clínica era favorável, com previsão de alta hospitalar em até 48 horas, caso o quadro permanecesse estável.