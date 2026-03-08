Colocamos o ChatGPT para revisar um currículo em busca de erros; veja o que ele respondeu

Revisar um currículo vai além da estética: é preciso transmitir profissionalismo, objetividade e relevância em cada seção.

Para mostrar como a IA pode ajudar nesse processo, colocamos o ChatGPT para analisar um CV e apontar pontos fortes, falhas e ajustes de conteúdo, ajudando candidatos a se apresentarem melhor.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. 👉 Assista gratuitamente

1. Mudanças estéticas no CV

Foto: A imagem é informal e simpática, mas pode não ser adequada para cargos corporativos. Para áreas formais, recomenda-se fundo neutro, boa iluminação e expressão profissional. No entanto, nem sempre foto é necessária no CV.

Cores e fontes: O uso de cores muito chamativas e fontes decorativas distrai e cria poluição visual. Sugestão: limitar a uma ou duas cores suaves e adotar fontes padrão como Arial, Calibri ou Helvetica.

Formatação: Evite excesso de negrito colorido, sublinhados ou estilos decorativos, mantendo o CV limpo e fácil de ler.1. Mudanças estéticas no CV

O que todo profissional deveria entender sobre inteligência artificial. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assista agora

2. Escrita e estrutura

Seções: os pontos fortes, formação acadêmica, experiência profissional estão bem divididas.

Pontos fortes: evite termos irrelevantes, como “boa aparência”. Foque em habilidades objetivas e comprováveis, como “trabalho em equipe” ou “gestão de projetos”.

Experiência profissional: Descrições longas ou detalhando tarefas secundárias podem ser resumidas. Exemplo: Antes: “Responsável por atendimento a clientes, elaboração de relatórios semanais, organização de reuniões internas, atualização de planilhas, suporte à equipe de vendas e outras atividades administrativas.” Depois: “Atendimento a clientes, elaboração de relatórios e suporte à equipe de vendas, otimizando processos administrativos.”

Datas e padronização: Use sempre o mesmo formato de datas, como “MM/AAAA – MM/AAAA” ou “mês de ano – mês de ano”.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. 👉 Assista

3. Conteúdo