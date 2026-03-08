Colocamos o ChatGPT para revisar um currículo em busca de erros; veja o que ele respondeu

O ChatGPT pode apontar melhorias em cores, fontes, foto e estrutura do currículo (VectorStory/Getty Images)
Redatora
Publicado em 8 de março de 2026 às 05h00.
Revisar um currículo vai além da estética: é preciso transmitir profissionalismo, objetividade e relevância em cada seção.
Para mostrar como a IA pode ajudar nesse processo, colocamos o ChatGPT para analisar um CV e apontar pontos fortes, falhas e ajustes de conteúdo, ajudando candidatos a se apresentarem melhor.
Foto: A imagem é informal e simpática, mas pode não ser adequada para cargos corporativos. Para áreas formais, recomenda-se fundo neutro, boa iluminação e expressão profissional. No entanto, nem sempre foto é necessária no CV.
Cores e fontes: O uso de cores muito chamativas e fontes decorativas distrai e cria poluição visual. Sugestão: limitar a uma ou duas cores suaves e adotar fontes padrão como Arial, Calibri ou Helvetica.
Formatação: Evite excesso de negrito colorido, sublinhados ou estilos decorativos, mantendo o CV limpo e fácil de ler.1. Mudanças estéticas no CV
Seções: os pontos fortes, formação acadêmica, experiência profissional estão bem divididas.
Pontos fortes: evite termos irrelevantes, como “boa aparência”. Foque em habilidades objetivas e comprováveis, como “trabalho em equipe” ou “gestão de projetos”.
Experiência profissional: Descrições longas ou detalhando tarefas secundárias podem ser resumidas.
Exemplo:
Antes: “Responsável por atendimento a clientes, elaboração de relatórios semanais, organização de reuniões internas, atualização de planilhas, suporte à equipe de vendas e outras atividades administrativas.”
Depois: “Atendimento a clientes, elaboração de relatórios e suporte à equipe de vendas, otimizando processos administrativos.”
Datas e padronização: Use sempre o mesmo formato de datas, como “MM/AAAA – MM/AAAA” ou “mês de ano – mês de ano”.
Idiomas: Em vez de “fluência auditiva, oral e escrita”, indique nível ou certificação: “Inglês e Espanhol: fluentes (B2/C1)”.
Relevância das experiências: Priorize experiências que agregam valor à vaga pretendida; elimine tarefas irrelevantes ou antigas demais.
Resultados concretos: Sempre que possível, inclua números ou indicadores. Ex.: “Aumentei em 20% a eficiência do processo de vendas” é mais impactante que apenas “participava de reuniões”.
Equilíbrio: Algumas descrições eram detalhadas demais, outras muito resumidas, criando uma impressão de desorganização. Padronizar a extensão das experiências ajuda na leitura e transmite profissionalismo.