ChatGPT expande recursos e passa a ler abas abertas do Chrome — como aproveitar a funcionalidade

A OpenAI ampliou a integração do ChatGPT com o Google Chrome para permitir que a inteligência artificial consulte páginas abertas, compare informações e ajude a executar tarefas diretamente no navegador. A novidade pode facilitar pesquisas, análises e atividades administrativas de profissionais.

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Como funciona o acesso do ChatGPT às abas do Chrome

A atualização da extensão do ChatGPT para Chrome permite que a ferramenta utilize o conteúdo das abas abertas como contexto para responder a perguntas e realizar tarefas. Com isso, o usuário não precisa necessariamente copiar e colar informações de cada página na conversa.

O recurso também amplia as possibilidades de interação com o navegador. No modo de conversa, é possível pedir comparações e explicações. Já no modo Work, o ChatGPT pode executar ações, como preencher formulários, baixar arquivos, enviar mensagens e organizar abas.

Como ativar a função no navegador

Para utilizar o recurso, o primeiro passo é instalar a extensão oficial do ChatGPT para Chrome, disponível na loja de extensões do navegador.

Depois, abra o ChatGPT na versão web ou no aplicativo para desktop. Na conversa, mencione @Chrome ou selecione uma aba pelo menu de adição de conteúdo, seguindo as solicitações de permissão que aparecerem na tela. A disponibilidade pode variar conforme a conta e as configurações de acesso.

Com a integração habilitada, o usuário pode selecionar as páginas que deseja utilizar e formular uma solicitação específica. Quanto mais claro for o resultado esperado, mais fácil será avaliar se a resposta atende à necessidade.

Como usar a inteligência artificial para ganhar produtividade

A principal utilidade da novidade está na possibilidade de reunir informações de diferentes fontes sem alternar constantemente entre páginas e conversas. Isso pode ser aplicado a tarefas de pesquisa, planejamento e organização de dados.

Um profissional que precisa comparar ferramentas digitais, por exemplo, pode abrir as páginas de preços de três serviços e pedir ao ChatGPT que organize os valores, os recursos incluídos e as limitações de cada plano em uma tabela.

Quem trabalha com marketing pode reunir páginas de concorrentes e solicitar uma comparação de funcionalidades, posicionamento e diferenciais. Já um profissional de recursos humanos pode usar informações de uma descrição de vaga para preparar um formulário de inscrição, conferindo os campos antes de enviá-lo.

Aprender a formular bons comandos e avaliar respostas é parte importante desse processo. O resultado depende das informações disponíveis nas páginas, da clareza das instruções e da capacidade do usuário de identificar erros ou dados incompletos.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME oferece quatro aulas práticas, online, por R$ 37. A formação é voltada a quem quer entender como aplicar a inteligência artificial em atividades profissionais e explorar seus recursos de maneira mais produtiva.

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Quais cuidados tomar ao usar o ChatGPT no Chrome

O acesso às abas e a possibilidade de executar ações tornam importante revisar as permissões concedidas à extensão. Antes de iniciar uma tarefa, confira quais páginas serão utilizadas e se elas contêm informações confidenciais.

Também é necessário revisar os resultados antes de utilizá-los. A inteligência artificial pode interpretar dados incorretamente, omitir condições importantes ou produzir comparações incompletas. Em tarefas que envolvam o envio de mensagens, o preenchimento de formulários ou outras ações com consequências práticas, vale conferir cada etapa antes de confirmar a operação.

Informações pessoais, dados de clientes e documentos internos exigem atenção especial. O fato de uma página estar aberta não significa que todo o seu conteúdo deva ser compartilhado com uma ferramenta de IA.

O que muda para quem usa IA no trabalho

A integração aproxima o ChatGPT das atividades realizadas diariamente no navegador. Em vez de atuar apenas como uma ferramenta de perguntas e respostas, a tecnologia pode ajudar a organizar informações e executar etapas de tarefas que antes exigiam várias ações manuais.

O recurso não elimina a necessidade de análise humana. A revisão das informações, a proteção de dados e a validação das ações continuam sendo responsabilidades importantes para quem utiliza a ferramenta no ambiente profissional.

O Pré-MBA em IA da Saint Paul e EXAME reúne quatro aulas práticas, online, por R$ 37, para quem deseja ampliar seus conhecimentos sobre inteligência artificial e suas aplicações no trabalho.

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