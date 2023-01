O óculos ou os óculos? Qual o correto? Professor de português explica

Olhar é um verbo proveniente do latim “adoculare”: preposição “ad” (junto de) e “oculare” (esclarecer, dar vista). Há relação direta com “oculus”, olho.

LEIA TAMBÉM:

Qual é o plural de óculos?

Caso você, caro leitor, consulte o termo óculo no dicionário, verá a referência a luneta. A questão é por que ainda se desliza tanto em "este óculos", "o óculos", "um óculos", "meu óculos"?

Como essa expressão é plural, deve-se dizer “os óculos”, “meus óculos”. Quem, como no meu caso, trocou os óculos... comprou óculos novos. Tudo com a devida concordância nominal.

Por que férias é no plural?

Seguem o mesmo trajeto gramatical férias e parabéns. Do latim "ferias", o feminino plural férias corresponde aos dias em que se suspendem os trabalhos oficiais (datas patrióticas e dias santificados). São dias consecutivos de descanso.

Já plural parabéns provém de parabém. Machado de Assis, em Dom Casmurro, faz elegante uso: "esse estado da alma que vê na inclinação do arbusto, tocando do vento, um parabém da flora universal, traz sensações mais íntimas e finas que qualquer outro.". Hoje em dia, praticamente não se vê mais essa forma no singular.

Sobre gols e golos

Celso Pedro Luft foi categórico com “gol”, com esse “o” fechado: “Não existe no sistema da língua a oposição /ôl/:/ôis/.”

Assim sendo, em nome da lógica do nosso sistema ortográfico, defendem-se as formas “golo” e “golos” (observada, por exemplo, em Portugal).

No entanto, devo também admitir que Língua é uso; são questões sociais e não apenas normativas; aqui, oficialmente, se usa a forma “gols”.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.