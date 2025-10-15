Carreira

O novo poder em dobro: por que empresas estão adotando dois líderes no topo

O aumento da complexidade nos negócios faz crescer o número de empresas que apostam em modelos de liderança compartilhada

6. Inspirational Leadership: Leading with Sense

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17h53.

Em um cenário corporativo cada vez mais dinâmico e exigente, nenhum líder consegue dominar sozinho todas as áreas necessárias para manter uma empresa competitiva. É por isso que o modelo de liderança compartilhada, com dois executivos à frente da mesma função, vem ganhando espaço em grandes organizações.

Segundo a Harvard Business Review, essa abordagem pode aumentar a eficiência, fortalecer a resiliência e melhorar a qualidade das decisões, desde que o papel de cada líder seja bem definido.

Por que dividir a liderança pode funcionar

O modelo tradicional de um único CEO surgiu quando os negócios eram mais previsíveis. Hoje, a realidade é outra, as empresas precisam lidar com transformações digitais, exigências de sustentabilidade, expectativas de investidores e mudanças rápidas de mercado.

A soma dessas demandas cria uma sobrecarga quase impossível para uma só pessoa. Co-lideranças funcionam porque dividem o peso cognitivo e operacional, permitindo que cada executivo foque em áreas diferentes e complementares, como estratégia e execução, inovação e finanças, ou tecnologia e mercado.

Complementaridade e resultados comprovados

Empresas que adotam duplas com habilidades distintas, por exemplo, um líder técnico e outro comercial, tendem a ter melhor equilíbrio entre inovação e rentabilidade. Um estudo citado pela Harvard Business Review analisou 87 companhias com co-CEOs e revelou que elas tiveram retornos médios de 9,5% ao ano, superando a média de seus respectivos índices de mercado.

Mais resiliência em tempos de crise

Durante períodos de instabilidade, duas lideranças permitem respostas mais rápidas e eficazes. Enquanto um líder se concentra em comunicação externa e relações institucionais, o outro pode direcionar esforços para a reorganização interna e a manutenção do time.

Decisões mais assertivas e sucessão mais fluida

Co-líderes podem funcionar como pares de reflexão, desafiando ideias e testando decisões antes que elas cheguem à equipe. Além disso, esse modelo cria uma transição natural de liderança, garantindo continuidade caso um dos executivos deixe o cargo.

Quando o modelo pode falhar

Apesar das vantagens, a liderança compartilhada também traz riscos. Ela exige clareza absoluta sobre papéis, comunicação constante e alinhamento de valores.

As falhas mais comuns acontecem quando há ambiguidade nas decisões, o que leva à paralisia, mensagens conflitantes a investidores ou equipes divididas entre dois polos de poder. Sem uma estrutura sólida, a co-liderança pode gerar mais confusão do que resultados.

O futuro da liderança compartilhada

À medida que os negócios se tornam mais complexos, modelos colaborativos de gestão tendem a se expandir. Empresas de tecnologia já testam diferentes formatos de co-liderança, aproveitando a diversidade de visões e especialidades.

Essa não é uma solução universal, mas pode ser um diferencial competitivo para organizações que buscam agilidade e inovação. Quando bem estruturada, a liderança em dupla não divide poder, ela multiplica capacidade, confiança e resultados.

