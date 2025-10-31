O método que prometia melhorar equipes — e virou piada entre gestores

Durante muito tempo, o “feedback sanduíche” foi a receita mais popular entre líderes que precisavam dar retornos difíceis sem causar atrito. A lógica era elogiar, criticar, elogiar. Mas será que funciona?

Segundo o colunista Jeff Haden, especialista em gestão e comportamento corporativo, a resposta é não. Ele relata não apenas sua própria experiência negativa com a técnica, mas também dados científicos que comprovam a ineficácia do modelo. As informações foram retiradas de Inc.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

Quando a boa intenção vira manipulação

Haden lembra do dia em que ouviu de seu gestor um feedback típico: um elogio inicial sobre sua preparação em reuniões, seguido de uma crítica (“você atropela as pessoas com seus dados”) e finalizado com um reforço positivo sobre seu valor na equipe.

A crítica era válida, mas o problema foi o formato.

Esse é o efeito colateral mais comum do feedback sanduíche, ele soa desonesto. Em vez de facilitar a escuta, gera desconfiança. Quem recebe a mensagem passa a interpretar os elogios como enfeites para suavizar o golpe, não como reconhecimento genuíno.

A ciência comprova: não funciona

Um estudo publicado na revista Learning and Motivation mostrou que o método raramente corrige comportamentos de forma eficaz. Isso porque, como no caso de Haden, os profissionais tendem a se concentrar mais na forma como o feedback é dado do que em seu conteúdo real.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

Ou seja, o estilo do discurso se sobrepõe à mensagem, e o resultado é pouca ou nenhuma mudança de comportamento. Para gerar impacto real, o estudo recomenda abandonar a tentativa de suavizar o desconforto e adotar uma abordagem chamada honestidade benevolente.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo