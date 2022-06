Nova ferramenta do Google treina candidatos para entrevistas de emprego; saiba como usar

Encontrar o emprego dos seus sonhos é um enorme passo na carreira de qualquer profissional, mas a jornada para conseguir esse emprego pode ser uma batalha difícil. E conseguir uma entrevista é apenas metade do caminho. O próximo passo, preparar-se para a entrevista de emprego, pode ser especialmente desafiador.

Mas como se portar em uma entrevista? Que respostas você deve preparar? O que você deve incluir ou excluir em suas respostas? Estas são algumas perguntas que você provavelmente se faz como candidato a emprego se preparando para entrevistas.

Agora, esses candidatos podem contar com uma boa ajuda do Google. A bigtech lançou, recentemente, um site chamado Interview Warmup para ajudar na preparação destes candidatos para as futuras entrevistas de emprego. A ferramenta é gratuita.

O Interview Warmup é uma ferramenta alimentada por uma IA que ajuda os candidatos a treinarem situações específicas em entrevistas. Lançado em maio de 2022, o site prepara perguntas comuns de entrevista para preparar o candidato da melhor forma para uma entrevista.

A ferramenta orienta o candidato através de uma trilha padrão de entrevistas, realizando perguntas e, em seguida, fornecendo resultados e insights para as respostas do candidato.

Infelizmente, o serviço ainda não está disponível em português, mas pode ser bem útil para aqueles candidatos que estão se planejando para uma vaga que exija um nível de proficiência em inglês ou estão se aplicando para empresas fora do Brasil, por exemplo.

Como usar o Interview Warmup

O Interview Warmup faz uma série de perguntas de entrevista relevantes para o seu campo de trabalho. Estes incluem questões sobre trajetória profissional, conhecimentos técnicos e questões relacionadas ao dia-a-dia da profissão.

As perguntas variam conforme a carreira, mas a plataforma também possui perguntas mais comuns realizadas por recrutadores, como "Por favor me conte sobre alguns de seus pontos positivos e negativos", e "Qual é a seu objetivo profissional para os próximos cinco anos?".

A EXAME preparou um guia de como usar o Interview Warmup, confira:

1. Comece acessando o site Interview Warmup em seu navegador e clique em Começar a Praticar na parte inferior da tela.

2. Escolha seu campo de trabalho na lista e clique em Iniciar na próxima página.

3. A ferramenta agora fará cinco perguntas, que você pode responder digitando ou falando em voz alta. Clique em Responder para usar o microfone ou no ícone Teclado para digitar sua resposta.

4. Depois de fornecer sua resposta, clique no botão azul Verificar no canto inferior esquerdo.

5. A ferramenta analisará sua resposta e fornecerá feedback com base em três categorias. Clique em Termos relacionados ao trabalho e, em seguida, nas palavras destacadas em sua resposta para obter orientação sobre como usá-los.

6. Você também pode clicar em Ver todos os termos para ver uma lista abrangente das palavras frequentemente usadas em seu campo, que você também pode usar em suas entrevistas.

7. Clique em Palavras mais usadas para ver as frases que você usou pelo menos três vezes em sua resposta.

8. Para Pontos de discussão, clique em cada um para ver se você abordou em sua resposta. (Dica: os que você abordou serão destacados em branco.) Você também pode clicar em Ver exemplos para obter orientação sobre como incorporar cada ponto de discussão em sua resposta.

9. Depois de terminar, clique em Refazer para tentar a pergunta novamente ou no ícone de lápis para editar sua resposta com base em seus insights.

10. Clique na seta no canto inferior direito para passar para a próxima pergunta e repita esse processo até terminar de praticar.

Quando terminar, você pode praticar novamente ou salvar suas respostas copiando e colando-as em um documento separado. Você também pode rolar para baixo e revisar seus insights novamente.

O site oferece um conjunto diferente de perguntas cada vez que você o usa, portanto, você pode praticar com frequência. Isso ajuda você a se familiarizar com uma variedade de questões em seu campo de atuação.

Não há um limite de tempo para responder a cada pergunta. Responda com frases completas e forneça o máximo de detalhes possíveis, para que os insights fornecidos possam ser mais aprofundados e certeiros.

Como se sair bem na entrevista de emprego?

Na hora da entrevista, não é só o recrutador que deve fazer perguntas. É necessário que o candidato tire todas as dúvidas sobre a posição na empresa e conhecer perguntas chaves podem ajudar bastante.

No podcast Entre Trampos e Barrancos, Maytê Carvalho, autora do livro “Persuasão - Como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional” e professora da ESPM e da Casa do Saber, deu dicas valiosas para garantir que o candidato esteja bem-preparado para se sair bem na entrevista.

Confira no episódio do podcast todas as dicas e ainda a história de como foi a entrevista de emprego da Maytê Carvalho para o cargo de diretora de estratégia de negócios na TBWA\Chiat Day, uma das maiores agências de publicidade dos Estados Unidos.

