Nomes de bebês precisam seguir as regras do português?

Maria “Assunção” ou Maria “Assunsão”? Os pais devem fazer revisão ortográfica, antes do registro? Por uma questão muito além do gramatical, mas sobre cidadania, o padrão é benéfico.

No registro oficial, o termo “assunção”, com cedilha, tem alguns significados:

1. Ação ou resultado de assumir: A assunção da responsabilidade não o perturbou

2. Lóg. Proposição admitida meramente como hipótese, a fim de examinar-lhe as consequências; proposição menor que um silogismo

3. Elevação a função ou cargo importante; PROMOÇÃO [+ a : Comemoraram sua assunção ao ministério.]

4. Rel. No catolicismo, subida de Maria ao céu, depois da sua morte

5. Rel. Comemoração desse evento pela Igreja Católica, no dia 15 de agosto

6. Representação da subida de Maria ao céu, em quadros, imagens etc [Com inicial maiúsc. nas acepções 4 e 5.]

Pergunta-se: nomes próprios devem seguir a Ortografia? Em Portugal, por exemplo, sempre existiu a tradição do registro em acordo à norma. No Brasil, a recomendação da Academia Brasileira de Letras é que se siga o padrão, apesar de haver o direito individual do nome.

O nome “Neusa”, por exemplo, deve ser grafado com S; pela regra, usa-se S após ditongo. Assim sendo, “Sousa” igualmente com S.

No GRANDE MANUAL DE ORTOGRAFIA GLOBO, de Celso Luft, uma das melhores obras para a consulta dos nomes próprios oficiais, estão os conhecidos ortográficos “Luís”, “Iolanda”, “Piraçununga”, “Teresa”, “Teresinha”.

Historicamente, o Brasil é um país ligado ao Catolicismo; por isso, a existência do nome e do sobrenome Assunção (corretamente grafado com cedilha) em homenagem à honrosa história da Virgem Maria (mãezinha nossa, passe sempre à frente!).

