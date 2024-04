Raízen abre mais de 400 vagas para aprendiz e estágio com bolsa-auxílio de até R$ 2 mil

Raízen , empresa de bioenergia, abre nesta quarta-feira, 10, as inscrições para o segundo ciclo do seu Programa de Talentos 2024. São mais de 400 vagas distribuídas em três programas: Programa de Aprendiz, Programa de Estágio e Programa de Estágio Afirmativo Transformar.

Sobre o Programa de Aprendiz:

São 240 vagas de aprendiz em diferentes estados do país, com oportunidades para atuar em todas as áreas da Raízen.

Quais são os requisitos?

Para se candidatar no Programa de Aprendiz é preciso:

Ter a partir de 16 a 21 anos,

Estar no ensino médio ou técnico,

Disponibilidade para trabalhar 4 ou 8 horas por dia nos turnos da manhã ou da tarde.

Não é necessário experiência prévia.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Quais são os benefícios?

Além de salário compatível com o mercado, o profissional terá como benefícios:

Vale-transporte ou Fretado (de acordo com a localidade),

Plano de Saúde e Odontológico,

Vale-alimentação ou Cesta Básica,

Bônus Anual.

Sobre o Programa de Estágio:

Já no Programa de Estágio são cerca de 220 vagas para diferentes áreas da companhia.

Quais são os requisitos?

Ter formação prevista entre junho de 2025 e junho de 2026.

Ter disponibilidade para atuar 6h por dia em horário comercial.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa no valor de R$ 2.000, os benefícios incluem:

Auxílio-transporte,

Plano de Saúde e Odontológico,

Vale-refeição ou uso do restaurante da companhia,

Seguro de Vida,

Gympass,

Trilha de Aprendizagem,

Recesso Remunerado.

Sobre o Programa de Estágio Afirmativo Transformar

Estão abertas também posições para o Programa de Estágio Afirmativo Transformar para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras (pretas e pardas), ele tem os mesmos requisitos e benefícios do Programa de Estágio, mas é específico para quem está dentro do recorte afirmativo.

“Estamos animados com a abertura de mais um dos nossos Programas de Talentos, e com o segundo ciclo do Programa Transformar, que representa mais um passo na nossa busca por talentos que contribuam para um ambiente diverso, equitativo e inclusivo que estamos construindo na Raízen”, diz Beto Griner, VP de Gente.

Em cada um dos processos, os candidatos, caso preencham os requisitos solicitados, após seleção, passarão por testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com as lideranças Raízen.

Como se inscrever?

Os interessados podem se candidatar até o dia 9 de maio por meio dosite de Carreiras da companhia.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 202