Não gosta de ser interrompido? conheça 5 maneiras inteligentes para lidar com a situação

A habilidade de comunicação é crucial tanto para o sucesso pessoal como profissional. Infelizmente, em muitas ocasiões, somos interrompidos durante nossas conversas, o que pode prejudicar a eficácia de nossa mensagem e a forma como os outros nos percebem.

Para evitar essas interrupções e nos impormos de maneira eficaz durante uma conversa, Fernanda de Morais, fonoaudióloga, mentora e especialista em Comunicação e Oratória, compartilha algumas estratégias valiosas que podem ser adotadas. Confira!

1. Aposte na oratória

Em primeiro lugar, a especialista ressalta que é fundamental escolher um assunto de interesse mútuo, garantindo que a mensagem seja relevante para o ouvinte.

“A forma de apresentação é crucial. Evite uma voz monótona e desanimada, fale de forma clara e articulada, com entusiasmo, credibilidade e segurança. Seja sucinto e organize bem a mensagem para manter o fluxo da conversa e não cansar o ouvinte”, afirma a profissional.

2. Seja objetivo

Para evitar ser interrompido, é essencial ter claro o objetivo da fala. “Pense aonde quer chegar com suas palavras e como deseja que as pessoas reajam após escutarem você. O segundo passo é organizar sua mensagem e ser sucinto, afinal falar demais não é o mesmo que falar bem. Por isso, escolha o que é essencial ser dito e deixe os detalhes para o ouvinte”, declara a fonoaudióloga.

“Além de ser autêntico, é essencial parecer convincente, utilizando um tom de voz convidativo, variação na fala, pausas estratégicas e expressão corporal adequada. A forma como nos comunicamos influencia como nossas ideias são recebidas pelo público”, completa.

3. Perceba os sinais

De acordo com Fernanda, alguns sinais não verbais podem indicar que alguém está prestes a te interromper. Veja quais:

Desviar o olhar para outras coisas, como celular , notebook ou outras pessoas presentes;

, ou outras pessoas presentes; Fazer inspirações profundas, demonstrando preparação para falar;

Exibir inquietação, como balançar os pés ou olhar para os lados;

Responder com frases curtas e monossilábicas, sugerindo desinteresse na conversa.

Estar atento a esses indícios pode te ajudar a perceber quando é necessário ajustar a comunicação para manter o envolvimento do ouvinte.

4. Posicione-se

Para lidar com pessoas persistentes que continuam a interromper mesmo após serem confrontadas, é importante manter a convicção de que precisa falar — e demonstrar isso de forma assertiva. “Você pode verbalizar, dizendo “ainda não encerrei! Só um instante”, levantar sua mão como sinal de pedido de espera ou tocar com leveza no braço da pessoa para indicar que vai continuar. “Ao retomar a fala, se expresse de forma mais pausada, articule bem os sons e enfatize com sua voz para chamar a atenção nesse momento”, relata a especialista.

5. Transmita respeito

As consequências de interromper constantemente alguém durante uma conversa ou reunião profissional podem ser danosas para a imagem pessoal e profissional. Ser visto como mal-educado, impaciente e inflexível pode prejudicar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento na carreira, explica Fernanda.

Para retomar o controle da conversa, a dica da especialista é agradecer a contribuição da pessoa e voltar a falar. Ainda, é importante pedir permissão para continuar: “Posso terminar a minha linha de raciocínio?”. Mantenha o foco no assunto. Quanto mais você desviar, mais interrompido será. Seja respeitoso, evitando elevar o tom de voz.

Por Lais Fiocchi