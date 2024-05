O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu adiar o Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o Enem dos Concursos, que estava previsto para ser realizado em todo o Brasil neste domingo, 5, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul.

Em coletiva, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, e o ministro da Secretária de Comunicação, Paulo Pimenta, anunciaram que a nova data do CNU será anunciada assim que houver condições climáticas e logísticas de aplicação da prova em todo o território nacional.

Na quinta-feira, o ministério responsável pela prova chegou a informar em nota que a prova estava mantida, mas após a pressão de deputados do Rio Grande do Sul e de uma ala do governo, a decisão foi adiar a realização do concurso.

“A nossa responsabilidade é que as mais de 2 milhões de pessoas que se inscreveram. Até ontem, iríamos manter, mas com o agravamento da situação, vimos que seria inviável manter a prova”, afirma Dweck durante a coletiva.

Quais são os direitos dos candidatos?

O edital não prevê o adiamento de provas, mas segundo Fernanda Feitosa, professora do Gran, plataforma especializada em concursos, trata-se de uma situação delicada, por se tratar de algo inesperado.

“O edital tinha uma previsão dentro das possibilidades que já haviam acontecido até hoje, mas o que estamos vendo no Rio Grande do Sul, com possibilidade de atingir Santa Catarina, é algo inédito. Não aconteceu nunca para ser previsto no edital”.

A professora também reforça que será possível o candidato pedir reembolso do valor da inscrição, mesmo que o edital dê apenas duas possibilidades para devolução: falta de energia elétrica durante a prova ou desastres naturais que impactem o local da prova.

“Acredito que o ministério irá soltar um novo link para aqueles que queiram o valor da inscrição de volta. Eu particularmente só faria isso em último caso”.

Durante a coletiva, o governo deixou claro que haverá uma verba da União que será remanejada para os custos logísticos da Cesgranrio, para que o concurso seja realizado em outra data.

Para quem pensa em ação contra a decisão do governo

Para as pessoas que já estão em locais da prova ou gastaram para se deslocar, a advogada Ceres Rabelo, especialista em Cursos para Concursos, afirma que é importante que todos os comprovantes sejam escaneados e guardados para quem deseja pedir o estorno dos valores que foram gastos, inclusive o próprio custo da inscrição.

“Não é o que se esperava para ao momento, infelizmente há uma situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, e muitas pessoas devem judicializar, porque esse concurso provavelmente pode coincidir com a situação atual do candidato ou até outra prova.

Além de guardar os comprovantes de passagens e estadias, a professora do Gran reforça que os candidatos que se sentirem prejudicados vão precisar contratar um advogado em solo ou em grupos para que possam recorrer. “Mas por ser algo inédito, o julgamento vai depender de várias posições, afinal trata-se de uma calamidade pública”.

O que fazer neste período?

Diante desse contexto desafiador, a psicóloga clínica e neuropsicóloga Juliana Gebrim destaca a importância de manter o foco, controlar o emocional e relaxar durante esse período de adiamento.

“É essencial para os candidatos não se deixarem abater pela situação e continuarem sua preparação com determinação e equilíbrio”, afirma Gebrim que sugere estratégias de relaxamento, como técnicas de respiração e meditação, para acalmar a mente e o corpo.

“Enfrentar o adiamento do Concurso do CNU com serenidade, foco e determinação será fundamental para os candidatos aproveitarem esse tempo extra de forma produtiva e se prepararem da melhor maneira possível para o desafio que os aguarda. Manter o equilíbrio emocional, relaxar e seguir em frente com os estudos são atitudes essenciais para alcançar o sucesso na jornada rumo à aprovação no concurso”, afirma a neuropsicóloga.

Para mais informações, acesse o site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.