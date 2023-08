Em alta, esta nova profissão já paga salários de até R$35 mil; veja com ingressar na área

Conhecido por pagar salários atrativos – e, não raro, bastante acima da média do mercado – o setor de tecnologia também é um dos principais impulsionadores do surgimento de novos empregos ao longo da história.

Foi graças ao desenvolvimento da internet, dos smartphones e das redes sociais, por exemplo, que profissionais como desenvolvedores, especialistas em segurança da informação, analistas de dados, gerentes de mídias sociais e programadores – que hoje representam uma parcela significativa da força de trabalho mundial– nasceram. Um fenômeno que se repete agora com a ascensão da inteligência artificial.

Diversos relatórios de emprego e análises do mercado mostram que as ofertas de emprego relacionadas à IA vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos. O Fórum Econômico Mundial, por exemplo, estima um aumento 30% na demanda por especialistas em aprendizado de máquina de inteligência artificial e profissionais de segurança cibernética até 2027.

Um relatório divulgado pela organização mostra, inclusive, os especialistas em IA no topo da lista de “profissões do futuro” (aquelas que mais devem crescer nos próximos cinco anos), mas alerta para uma lacuna entre essa crescente necessidade dos negócios e as reais habilidades dos profissionais atuais. “Seis em cada dez trabalhadores precisarão de treinamento antes de 2027”, diz o documento.

Em meio a esse desequilíbrio entre oferta e demanda, a disputa pelos raros profissionais qualificados em IA tem elevado os salários ofertados, como mostra o Guia Salarial 2023 do setor de TI. Segundo o documento, elaborado pelo grupo Adecco, o salário desses profissionais no país varia entre R$ 7 mil (para cargos de entrada) e R$ 35 mil (para cargos de gestão).

Vale destacar que, embora seja importante que esse profissional tenha uma base sólida sobre os conceitos, funcionamento e aplicações da inteligência artificial, o especialista em IA não precisa necessariamente dominar técnicas avançadas de programação e desenvolvimento. Isso porque seu objetivo principal é liderar equipes para aplicar a inteligência artificial nas empresas, e não criar a IA da instituição. Uma boa oportunidade para profissionais de diferentes áreas de formação em busca de elevar suas carreiras.

Pensando nisso, e cumprindo com sua missão de democratizar o acesso a informação, a EXAME promove, entre os dias 7 e 15 de agosto, a série gratuita Carreira em Inteligência Artificial.

* Este conteúdo é apresentado por EXAME Academy