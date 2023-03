Na contramão dos layoffs, este setor segue contratando e deve crescer 183% até 2026

Mais de oito bilhões de dólares. De acordo com um levantamento da 360 Research & Reports, este é o valor que o mercado de agricultura digital deve movimentar até 2026. E a acelerada popularização das soluções tecnológicas para o campo nos últimos anos ajuda a trazer força para essa previsão.

Para se ter ideia, um levantamento da Embrapa em parceria com o Sebrae e o Inpe mostrou que, em 2020, 84% dos agricultores brasileiros já utilizavam ao menos uma tecnologia digital na produção agrícola.

Desde então, o mercado seguiu ganhando relevância e crescendo de tal forma que, somente no primeiro semestre do ano passado, o volume de investimentos nas Agtechs(empresas especializadas em buscar soluções inovadoras para o agronegócio) brasileiras chegou a US$ 123 milhões – mais do que o total investido em todo o ano de 2021.

Mas a acelerada modernização do setor tem esbarrado em um obstáculo: a falta de mão de obra qualificada para implementar, operar e gerir estas soluções. Afinal, ainda que entendam a importância da digitalização para reduzir custos e aumentar a produtividade de suas operações, a verdade é que boa parte dos trabalhadores ou donos de propriedades rurais ainda não domina estas ferramentas.

O resultado? Enquanto gigantes do setor de tecnologia realizaram cortes significativos em seus quadros de funcionários nos últimos meses, a demanda por pessoas capazes de gerir e implementar novas tecnologias no campo (os chamados “agricultores digitais”) só aumentou.

"A digitalização do campo está ampliando as oportunidades de emprego, porém para profissionais mais qualificados. Profissionais nesta área precisam de conhecimentos para utilização dos softwares existentes para o processamento de todas as informações da propriedade e tomada de decisão”, diz um estudo da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ) em parceria com o Senai e a UFRGS.

Conteúdo gratuito: veja como desenvolver as habilidades necessárias para tocar projetos digitais no agro e impulsionar a sua carreira

Com o objetivo de ajudar a formar mais profissionais para suprir essa demanda do setor, a EXAME apresenta, entre os dias 13 e 21 de março, a série Carreira no Agronegócio, um treinamento online e gratuito que promete revelar o passo a passo para construir uma carreira de sucesso em um dos principais setores da nossa economia com ajuda da tecnologia.

As aulas serão ministradas por Fernando Reis, diretor executivo da Agroadvance (a principal plataforma de educação do agronegócio hoje no Brasil) e um dos mais renomados executivos do setor.

