Na Agro Amazônia, premiações com direito a intercâmbio no Japão

Como reconhecer os funcionários que estão há cinco, dez, quinze anos em uma empresa?

Fundada há mais de 40 anos em Cuiabá, a Agro Amazônia é hoje uma das maiores distribuidoras de insumos do país, com atuação nos segmentos agrícola e pecuário. Com 67 unidades espalhadas por nove estados, uma fábrica de fertilizantes e um centro de beneficiamento de sementes, a empresa mantém uma presença forte e capilarizada no campo.

Para reter talentos, a empresa que faz parte do conglomerado japonês Sumitomo Corporation desde 2015, oferece bonificações por tempo de casa (de R$ 5 mil a R$ 15 mil), previdência privada com contrapartida de 100%, bolsas de estudos (50% para graduação, 70% para pós e idiomas), uma escola interna de inglês e japonês, além de um intercâmbio internacional anual para nove funcionários.

“Mesmo em um ano difícil para o agro, a gente não abriu mão de investir em quem está com a gente. Estamos usando nosso próprio capital intelectual para nos reinventar”, diz Mariana Udi, gerente de Gente e Cultura da Agro Amazônia.

Para 2026, os planos incluem um novo programa de mentoria para recém-promovidos, com acompanhamento técnico e comportamental, além da ampliação do programa de estágio em agronomia e maior transparência no PPR — reforçando a visão de que gente bem cuidada entrega resultados no campo e no negócio.

Com esses benefícios, a Agro Amazônia foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 1.000 a 5.000 funcionários.