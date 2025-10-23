Na Agro Amazônia, premiações com direito a intercâmbio no Japão

Mariana Udi, gerente de Gente e Cultura da Agro Amazônia: “Mesmo em um ano difícil para o agro, a gente não abriu mão de investir em quem está com a gente" (Divulgação/Divulgação)
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 19h30.
Como reconhecer os funcionários que estão há cinco, dez, quinze anos em uma empresa?
Fundada há mais de 40 anos em Cuiabá, a Agro Amazônia é hoje uma das maiores distribuidoras de insumos do país, com atuação nos segmentos agrícola e pecuário. Com 67 unidades espalhadas por nove estados, uma fábrica de fertilizantes e um centro de beneficiamento de sementes, a empresa mantém uma presença forte e capilarizada no campo.
Para reter talentos, a empresa que faz parte do conglomerado japonês Sumitomo Corporation desde 2015, oferece bonificações por tempo de casa (de R$ 5 mil a R$ 15 mil), previdência privada com contrapartida de 100%, bolsas de estudos (50% para graduação, 70% para pós e idiomas), uma escola interna de inglês e japonês, além de um intercâmbio internacional anual para nove funcionários.
“Mesmo em um ano difícil para o agro, a gente não abriu mão de investir em quem está com a gente. Estamos usando nosso próprio capital intelectual para nos reinventar”, diz Mariana Udi, gerente de Gente e Cultura da Agro Amazônia.
Para 2026, os planos incluem um novo programa de mentoria para recém-promovidos, com acompanhamento técnico e comportamental, além da ampliação do programa de estágio em agronomia e maior transparência no PPR — reforçando a visão de que gente bem cuidada entrega resultados no campo e no negócio.
Com esses benefícios, a Agro Amazônia foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 1.000 a 5.000 funcionários.