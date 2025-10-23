Como a Passarelli quer modernizar a construção com foco nas pessoas

Fundada há mais de 90 anos, a Passarelli é uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil, com atuação forte em saneamento básico e obras públicas complexas, como estações de tratamento de esgoto e redes de abastecimento.

Com mais de 3.000 funcionários diretos e previsão de alcançar R$ 1,7 bilhão em faturamento até 2026, a companhia vive uma fase de transformação cultural profunda — e coloca o RH como protagonista dessa mudança.

“Mais do que saber o que a Isabela sabe fazer, eu quero saber quem é a Isabela e o que ela quer ser quando crescer”, diz Lúcia Menezes, líder de Gestão de Pessoas, sintetizando a visão da companhia sobre desenvolvimento humano.

Escuta ativa

A escuta ativa é o ponto de partida. A empresa realiza avaliações por competências e comportamento, com vídeos personalizados, TED Talks e trilhas de desenvolvimento. Os planos são traçados com base na individualidade de cada profissional — inclusive no campo. Um engenheiro, por exemplo, recebeu mentoria técnica e comportamental e foi promovido a gerente de contrato em consórcio, após mostrar potencial de liderança.

“Esse olhar individualizado é especialmente importante em um setor historicamente artesanal como o da construção civil”, diz Menezes.

Para tornar o segmento mais atrativo, a Passarelli incorporou agilidade e inovação como valores culturais. O nivelamento em inteligência artificial, a ênfase em inteligência emocional e o investimento em capacitação digital são parte da estratégia para modernizar o negócio e atrair novas gerações.

A empresa também é referência em saúde emocional e bem-estar. Antes mesmo da pandemia ou das exigências da nova NR-1, já promovia programas para suporte psicológico a funcionários enfrentando perdas e desafios pessoais. A cultura agora serve como bússola para decisões de negócio e práticas de RH — do onboarding à sucessão.

“Estamos preparando o caminho para os próximos dez anos, e isso começa pelas pessoas”, diz Menezes.

Com esses benefícios, a Passarelli foi destaque entre as três empresas que mais pontuaram no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria de 1.000 a 5.000 funcionários.