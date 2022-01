Empresa abre mais de 100 vagas para trabalhar de qualquer lugar do mundo

A N5, empresa de software para fintechs e bancos, vai começar o ano aumentando sua equipe global: são mais de 100 vagas de emprego para trabalhar de qualquer lugar do mundo.

O modelo de contratação já é em home office e a empresa está adaptada para trabalhar com diversos fusos horários, incluindo Austrália, Reino Unido e Arábia Saudita.

Fundada há quatro anos, desde o início a empresa segue uma cultura totalmente remota e tem escritórios distribuídos pelas cidades de Miami, Madrid, São Paulo e Buenos Aires.

Julián Colombo, CEO da N5, acredita que a empresa não pertence a um único lugar. Para ele, ter funcionários em países distintos e de diferentes nacionalidades é o segredo do sucesso da N5.

“Nos últimos tempos enfrentamos uma grande demanda por nosso serviço e estamos em busca dos melhores profissionais para que - juntos - possamos continuar a desenvolver uma plataforma projetada para responder a uma necessidade fundamental: a transformação digital dos nossos clientes", explica o executivo.

A empresa foi reconhecida pela Microsoft como “Startup do Ano” da América Latina em 2021 e vem mantendo taxas de crescimento de 500%.

Como se candidatar para as vagas

A empresa tem posições principalmente para Front End Developer, Back End, Full Stack, Cientista de Dados, Big Data, Architect e Sysadmin, mas existem oportunidades em outras áreas.

Quem se interessar pelas vagas vai conhecer a mascote da N5, o gato Pistacchio, que irá fazer diversas perguntas aos candidatos sobre raciocínio e lógica. A ideia é tornar o processo mais lúdico e manter a atenção dos profissionais.

“Quando criamos o Pistacchio, a intenção não era utilizá-lo como parte de nosso processo seletivo. Mas vendo a grande recepção do público, decidimos utilizar como primeira abordagem aos candidatos”, comenta Colombo.

Para se inscrever, é possível acessar as vagas pelo site ou pelo QR Code na imagem abaixo.

