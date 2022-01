Criação de vagas no setor privado dos EUA supera expectativas em dezembro

A criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado em dezembro, apontando para força do mercado de trabalho no final de 2021.

Foram criados 807 mil postos de trabalho no setor privado no mês passado, mostrou nesta quarta-feira o Relatório Nacional de Emprego da ADP. Os dados de novembro foram revisados para baixo para mostrar 505 mil vagas criadas, em vez das 534 mil inicialmente relatadas.

Economistas consultados pela Reuters previam a abertura de 400 mil novos postos de trabalho. A pesquisa da ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego ("payroll") dos EUA, que inclui dados do setor público e será divulgado na sexta-feira (7).