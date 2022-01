N26 vai abrir cerca de 300 vagas no Brasil em 2022

O banco digital alemão N26 traz sua operação ao Brasil e já planeja abrir cerca de 300 vagas de emprego no país.

O objetivo da empresa é ser uma fincare, um novo conceito de serviços financeiros para ajudar os clientes com sua relação com o dinheiro.

Atualmente, a empresa tem 60 funcionários no Brasil. Com as vagas, o crescimento planejado para a equipe é de 400%.

Segundo Joice Garcia, gerente de recursos humanos da N26, a empresa procura por pessoas empenhadas em melhorar a vida dos brasileiros.

“A primeira geração de fintechs fez um excelente trabalho em democratizar o acesso aos serviços financeiros, já as fincares, vêm para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões com o dinheiro”, diz.

No mundo, a N26 tem 7 milhões de clientes e foi avaliada em US$ 9,2 bilhões, em uma rodada de captação que levantou US$ 900 milhões — acumula assim US$ 1,8 bilhão em aportes. Na Alemanha, está atrás apenas do Deutsche Bank, a maior instituição do país.

Metade das vagas para 2022 será voltada para a equipe de tecnologia. As outras oportunidades serão voltadas para equipes como operação, atendimento ao cliente, people, compliance e marketing.

Quem se interessar em trabalhar na empresa deve ficar de olho na página do LinkedIn da N26, onde as vagas serão publicadas.

