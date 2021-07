MRV dá 10.000 bolsas para cursos online de tecnologia — e quer contratar

A construtora MRV, uma das principais do país, quer formar 10.000 profissionais em tecnologia nos próximos meses. E, na sequência, quer contratar boa parte dos alunos para vagas presenciais e de home office em todo o país.

O programa vai oferecer vagas de estudo num curso online e gratuito para interessados em migrar de carreira, ampliar conhecimentos ou mesmo iniciar na linguagem de JavaScript, programação de sites mais usada no mundo (também conhecido pelo jargão “linguagem front-end”) e sua biblioteca React, além de outras tecnologias como o Redux e Hooks.

Chamada de MRV Front End SPA Developer, a iniciativa é do tipo bootcamp, uma espécie de aprendizado com a mão na massa — a didática é através de exercícios práticos ou de criação de projetos a partir do zero.

Esse é o segundo bootcamp da MRV dentro do programa Órbi Academy Techboost, uma iniciativa que é parceira de grandes empresas nacionais para capacitar e desenvolver milhares de novos desenvolvedores pelo país.

Na primeira edição, todos os estudantes que concluíram o bootcamp da MRV foram convidados para participar de um processo seletivo na empresa, o que também está previsto nesta edição.

”A demanda por profissionais de tecnologia está em alta no mercado. As empresas estão passando por um processo de transformação digital e no setor de habitação temos projetos inovadores”, diz Reinaldo Sima, Diretor de Tecnologia da Informação da MRV. “Os bolsistas que avançarem nos estudos poderão conhecer de perto o nosso time de desenvolvedores e entender como funciona nosso trabalho.”

A MRV vem se consolidando no mercado como uma construtech por meio de projetos inovadores para uso interno, além de inovações que visam sempre à experiência de seus clientes. A MRV está presente em mais de 160 cidades brasileiras.

As inscrições podem ser feitas no site da iniciativa.

