10 modelos de currículos para conseguir um emprego em 2025

Conseguir um novo emprego ou uma oportunidade de estágio é o objetivo de muitas pessoas em 2025. Apesar da taxa de desemprego ter caído no terceiro trimestre de 2024, ainda são 7,4 milhões de desocupados no país.

E para se sair bem nas seletivas e mudar essa realidade, é preciso criar currículos atrativos que mesclem informações relevantes e tenham uma apresentação visual coerente. Além disso, o documento precisa ser otimizado para poder ser lido com facilidade pelas ferramentas de inteligência artificial usadas por várias empresas no momento da triagem.

Pensando nisso, a EXAME listou 10 modelos de currículos para diferentes perfis e fases de carreira.

O que não colocar no currículo?

Antes de conhecer os principais modelos, veja o que pode te atrapalhar na hora da seletiva:

Foto : É considerada uma informação sensível de acordo com a LGPD;

I nformações pessoais irrelevantes: Data de nascimento, estado civil, religião, número de filhos, etc;

Habilidades básicas: Evite incluir habilidades básicas como "usar computador" ou "trabalhar em equipe";

Mentiras: Nunca minta em seu currículo. Se você for descoberto, pode perder a oportunidade de emprego e manchar sua reputação.

10 modelos de currículos para 2025

Agora, conheça e aprenda a criar os melhores currículos para enviar em 2025.

Currículo para vaga de estágio

Para quem ainda não tem experiência profissional e está tentando a primeira vaga de estágio, o ideal é focar nas atividades acadêmicas já desempenhadas. Vale destacar os cursos extras já feitos, projetos universitários e também a proficiência em outros idiomas, como inglês, espanhol e francês.

Baixe este modelo da Robert Half para fazer seu currículo

Currículo para vaga de trainee

A maioria dos programas de trainee são dedicados para alunos que estão nos últimos anos da graduação ou são profissionais recém-formados.

Para criar um currículo atrativo para esse tipo de vaga, é importante destacar a formação acadêmica, experiências adquiridas durante o período da faculdade, experiências internacionais (se houver) e soft skills.

Experiências em empresas juniores e trabalhos informais também podem ser incluídas no currículo, desde que seja possível fornecer contatos para referências.

Faça o download de um modelo de currículo para trainee criado pela Catho

Currículo para posições iniciais

Para quem está iniciando a vida profissional e ainda não tem experiências relevantes e nem participou de programas de trainee, a dica é destacar os estágios ou outros trabalhos relevantes feitos durante a faculdade.

Cursos complementares, eventos e palestras podem ser adicionados ao documento, assim como a proficiência em outros idiomas e trabalhos voluntários.

Se o seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) tiver alguma relevância para a vaga pretendida (especialmente se tiver parte prática), convém colocá-lo no documento também.

Veja o modelo criado pela Produtive para esse tipo de posição.

Currículo para vaga de analista

Os cargos de analista são destinados para profissionais que já têm alguma experiência profissional, mas ainda ocupam posições de menor senioridade nas empresas.

Os modelos de currículos para esses profissionais se destacarem devem conter: formação acadêmica, responsabilidades técnicas e resultados alcançados nos empregos anteriores, cursos extras de capacitação, e idiomas no qual o candidato se destaca.

Utilize o modelo da STATO para fazer um CV para as vagas de analista

Currículo para vaga de especialista ou gestor júnior

Para esse tipo de vaga, o candidato precisa destacar aquelas qualidades e experiências que fazem sentido para a especialidade desejada.

Um profissional de marketing, por exemplo, que quer se especializar em redes sociais, deve destacar no currículo todas aquelas tarefas que desempenhou ou que tiveram relação com mídias digitais.

Também é indicado incluir certificações e cursos relevantes, e no caso de gestores júniors, mostrar em quais experiências profissionais anteriores conseguiu gerir equipes ou o trabalho de algum outro colega.

Faça o download do modelo de currículo da Produtive

Currículo para vaga de gerente

Vagas para gerente exigem uma expertise maior e um nível de maturidade (tanto pessoal quanto profissional) mais avançado.

Por isso, os currículos para esse tipo de posição precisam destacar no resumo as qualificações das conquistas mais significativas, além de promoções recebidas, menções a trabalhos acadêmicos que façam sentido e/ou trabalhos de destaque.

Sobre a experiência profissional, é recomendado incluir no documento as últimas 5 experiências ou os últimos 10 anos de carreira.

Conheça esse modelo da CATHO para vagas de gerência

Currículo para vaga de diretor

Ao construir um currículo para cargos de liderança, a experiência prática deve ser o destaque principal, superando a importância da formação acadêmica.

Para esses cargos, também convém destacar os resultados obtidos ao longo da carreira. Já as competências em idiomas, se relevantes, devem ser posicionadas estrategicamente (dê destaque para aqueles que fazem sentido para a vaga e que o diferenciam, como francês, italiano ou mandarim, por exemplo)

Por outro lado, evite colocar cursos básicos como o Pacote Office, pois além de ocupar um espaço desnecessário no documento, eles são considerados conhecimentos essenciais para qualquer profissional.

Veja esse modelo de currículo para diretor feito pela FLOW

Currículo para profissionais de TI

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de TI, as vagas para o setor devem crescer em 2025, chegando a 420 mil. Sendo assim, as chances de conseguir uma posição nessa área são grandes, mas ainda é preciso pensar estrategicamente no currículo.

Currículos para esse tipo de vagas devem ser concisos e direto, mostrando as informações mais relevantes logo no início do documento. Também é importante colocar os cursos e certificações já conquistados, os objetivos de carreira e as ferramentas e programas com as quais o candidato está acostumado a trabalhar.

Crie seu currículo para concorrer às vagas de TI

Currículo para vaga de CEO

O cargo de CEO (Chief Executive Officer) é um dos mais altos na hierarquia de qualquer empresa, e currículos para ocupar essa posição devem ir direto ao ponto.

Os executivos de alto nível que buscam posições em outras empresas, precisam priorizar resultados no seu documento, destacando ações de alto impacto como fusões, aquisições e estratégias de negócios.

Para entender melhor, veja esse modelo criado pela Produtive como exemplo

Currículo para carreira acadêmica

Além das posições disponíveis no mercado de trabalho, existem vagas para quem quer continuar na carreira acadêmica após a faculdade. Ao contrário dos outros exemplos mostrados aqui, este foca nos títulos e experiência relacionada ao ensino, como mestrado, doutorado, títulos e experiências profissionais de forma organizada.

Também vale inserir no documento a proficiência em idiomas, o link para a Plataforma Lattes e outras atividades feitas durante a graduação, como participação em congressos e seminários e ainda bolsas, prêmios, títulos honoríficos recebidos.