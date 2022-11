MODEC, de petróleo e gás, está com 400 vagas de emprego no Rio de Janeiro, Macaé e Santos

A MODEC, empresa de construção e operação de plataformas flutuantes (FPSO) para a indústria offshore (fora da costa) de petróleo e gás, está com 400 vagas abertas para as cidades do Rio de Janeiro, Macaé e Santos além de suas unidades em operação na Bacia de Santos e Bacia de Campos.

Os postos de trabalho são divididos em mais de 40 cargos diferentes como: técnicos de carga, operadores de caldeira, marinheiros de convés, engenheiros de manutenção, integridade naval, analista de sistemas, entre outros.

Quais os benefícios oferecidos pela MODEC?

Além de salário compatível com o mercado, os futuros empregados da MODEC contam com diversos benefícios, como Plano de Saúde e Odontológico, Previdência Privada, Seguro de Vida, Vale Alimentação e Refeição (posições onshore), Gympass, Auxílio Creche, Cartão Farmácia, Bônus de Desempenho e Ajuda de Custo para Embarque (posições offshore).

Quais os benefícios oferecidos pela MODEC?

Para conhecer todas as vagas, o candidato deve acessar a página da MODEC no site de empregos Kenoby.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.