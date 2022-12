Meta de R$ 30 mil por mês para 2023: com esta profissão é possível!

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

A história está cheia de pessoas de sucesso que, antes de alcançá-lo, erraram seu caminho e precisaram recalcular a rota,

Pessoas como Walt Disney, por exemplo, demoraram a encontrar a profissão em que de fato alcançariam o máximo do seu potencial (tornando-se, consequentemente, ricas por conta disso).

Se até mesmo o Papa Francisco já foi faxineiro, técnico de laboratório e segurança, como você pode ter medo de fazer uma mudança na sua carreira em 2023?

Mesmo quando percebe que aquele seu emprego não te valoriza e pode estar em vias de acabar?

Às vezes, é preciso “meter o pé na porta” e ir atrás do que é melhor para você e para a sua família.

E que tal um salário de R$ 30 mil? É o suficiente para você? Pois é isso que esta profissão do futuro promete.

O trabalho do qual estou falando é do mercado financeiro, um setor muito promissor, em especial por conta do boom de investimentos que ocorreu nos últimos anos.

São salários muito acima da média, benefícios de dar inveja e bônus muito gordos…

Claro, os pagamentos multimilionários são restritos a grandes executivos, com décadas de experiência. Mas só de saber o quanto eles ganham, já é possível ter a certeza de que quem ingressa nessas empresas não vai se decepcionar com a parte financeira…

Uma profissão específica do mercado financeiro, por exemplo, pode fazer você ganhar muito mais por um simples motivo, que vou explicar abaixo.

A profissão mais valorizada do mercado financeiro

Existem várias formas de trabalhar no mercado financeiro. No caso dessa profissão que eu estou falando aqui, você não precisa de formação prévia em finanças, o que já facilita muito o caminho até lá. Além disso, você também não precisa ser o mestre da matemática.

O trabalho de que eu estou falando necessita de lógica, estratégia e tática de sobrevivência.

Para a profissão mais valorizada do mercado financeiro, você só precisa estar disposto a estudar e se desenvolver. Qualquer formação que você tiver pode te ajudar a chegar onde você precisa.

Contudo, alguns segmentos do mercado financeiro já estão ficando saturados de profissionais - em especial, saturados de profissionais medianos. E é por isso que a profissão que vou te contar agora tem um diferencial.

A gestão de fundos é feita por um profissional qualificado, que investe os recursos de terceiros em certos fundos de investimentos. Isto é feito a partir de estratégias específicas e regulamentadas, que o gestor precisa estudar e analisar com cautela.

Como você pode ver, é um cargo que exige muito comprometimento, pois está lidando com os investimentos de uma terceira pessoa. Este profissional precisa conhecer muito do mercado financeiro para poder fazer movimentações como essas.

E aí que está o grande X da questão: são escassos os profissionais preparados para executar essa função com maestria.

Para estar preparado, contudo, não é preciso ter anos de experiência no mercado ou faculdade de Economia ou engenharia.

Um MBA exclusivo sobre Gestão de Fundos, disponível a qualquer pessoa, está com inscrições abertas para a turma de 2023.

E o melhor: você pode acessar um minicurso gratuito, com 4 aulas inaugurais, antes de fazer sua inscrição.

QUERO FAZER O MINICURSO GRATUITO DE GESTOR DE FUNDOS

Veja como se destacar no mercado financeiro

De acordo com a Anbima, Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, os profissionais diminuem de forma drástica conforme o nível de profissionalização vai subindo.

Dos mais de 5 milhões de CPFs da Bolsa de Valores, só 214 mil pessoas possuem a certificação para vender produtos financeiros.

Parece pouco? Pois veja só o que ocorre quando procuramos pelos gestores de fundos: existem pouco mais de 5 mil profissionais com as duas certificações que te permitem gerir fundos de investimentos, que são a CGE e a CGA.

Entende por que esta oportunidade é perfeita para você? Ainda há pouca gente para competir com você, enquanto as grandes empresas estão desesperadas por profissionais capacitados para lidar com seus investidores.

E o melhor de tudo: a formação não precisa ser longa ou difícil. Na verdade, pode ser bem mais fácil do que você imagina.

Além disso, vale reforçar: esta profissão não exige formação prévia ou entendimento grandioso de matemática ou de finanças.

INSCREVA-SE PARA O MINICURSO GRATUITO DE GESTÃO DE FUNDOS

Formação prepara para a profissão mais valorizada do mercado financeiro

Para ter um emprego como este, é preciso ter uma boa formação. Claro, as empresas se preocupam com o seu background, suas experiências e a prova de que você é um bom profissional.

Nós tivemos acesso a dicas especiais da Formação Gestor de Fundos para que você se torne um profissional de sucesso no setor.

Existem algumas questões que são vitais para que você se diferencie dos gestores medianos e se torne o gestor perfeito.

Então, veja a seguir como se adaptar para ser o que as grandes empresas buscam.

1. O comportamento do investidor importa

É vital que você leve em consideração o comportamento das pessoas diante de eventos sobre os quais não temos o menor controle. Lidar com isso faz parte da rotina de um gestor de fundos.

Por isso, é preciso saber lidar com essa pressão, sem se desesperar com momentos de crise. Afinal, os investidores iniciantes ou inexperientes podem se desesperar; você, não.

Além disso, saber qual o valor de um ativo que satisfaz o objetivo do seu investimento faz o seu modo de agir ser bem diferente.

Por exemplo, um day trader tem um valor ideal para uma ação que é bem diferente de alguém com uma meta de longo prazo, querendo investir na mesma ação.

Ou seja, o quanto cada um está disposto a arriscar é diferente, porque seus objetivos são diferentes. Faz sentido pra você?

E a gestão de fundos precisa estar focada no seu próprio objetivo. Você não pode ir pela influência de outras pessoas que têm objetivos diferentes do seu, ou o seu barco vai afundar.

2. "O que importa não é estar certo ou errado. Mas sim o quanto de dinheiro você ganha quando está certo e quanto você deixa de perder quando está errado"

Esta citação de George Soros, investidor e gestor de fundo de excelência, serve para ilustrar o caminho que a boa gestão de fundos percorre.

Afinal, o mercado financeiro não é algo que pode ser decifrado por completo, muito menos do dia para a noite. Por isso, é normal que nem todos os investimentos deem frutos tão rentáveis quanto era de se esperar.

No entanto, é importante que as suas decisões tenham base fundamentada para que elas ocorram.

Ou seja, você vai poder explicar para as pessoas para as quais você trabalha que você perdeu dinheiro pois houve intercorrências que te impediram de atingir o objetivo, mas que aquilo foi baseado na tese X, Y e Z, que tem a sua credibilidade.

Isto não é um jogo de apostas. É um trabalho sério, onde amadores não têm vez. Se você quer se tornar um bom profissional e ser valorizado no mercado, é preciso valorizar o conhecimento que esta carreira exige.

Apesar disso, é muito fácil conseguir informação de qualidade quando você está na formação certa.

Para estar na nata do mercado financeiro e ganhar até R$ 35 mil reais, sem contar os bônus, você precisa se dedicar e estudar o que a carreira demanda.

É por isso que eu comentei no início que você não precisa ser o mestre das finanças ou da matemática para entrar nessa carreira do futuro. Você só precisa estar preparado para lidar com essas estratégias.

Depois de uma formação de excelência, você poderá escolher qual das grandes empresas você vai trabalhar, pois todas elas podem estar aos seus pés, querendo a sua qualificação e a sua expertise.

Aja agora para se recolocar no mercado em 2023

Ficou animado para ser o mais novo gestor de fundos que o mercado financeiro está buscando?

Não é para menos, afinal, tudo está do seu lado nesse momento para que você inicie uma nova carreira próspera e de sucesso.

A boa notícia é a de que a Faap, em parceria com a Empiricus, está abrindo as inscrições para seu mais novo MBA de Mercado Financeiro, focado na gestão de fundos.

Para te ajudar, será disponibilizado, como degustação, um minicurso com 4 aulas inaugurais gratuitas para que você possa se familiarizar com os tópicos que serão necessários para você.

Dessa forma, você pode entender mais sobre a carreira, já aprender os pilares desta profissão e começar a se profissionalizar o mais rápido possível. Não há tempo a perder.

Então, para ter acesso a quatro aulas inaugurais gratuitas da Formação Gestor de Fundos, clique no botão abaixo e comece a dar os primeiros passos na direção do sucesso.

[QUERO TER ACESSO A QUATRO AULAS INAUGURAIS GRATUITAS]

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL