Mergulhe no universo EXAME: entenda a rotina e como trabalhar na empresa

No dia 26 de agosto, a partir das 17h, a EXAME promove uma live para tirar todas as dúvidas sobre o programa Imersão EXAME 2022. O bate-papo será apresentado pela embaixadora da EXAME, Jéssica Castro, e contará com a presença de colaboradores que irão contar sobre a rotina de trabalho na empresa. Entre os participantes estão:

Luisa Granato, repórter da editoria de carreira com mais tempo de casa;

Gabriel Aguiar - repórter da editoria de negócios;

Giovanna Santurbano - Product Marketing Manager;

Adriana Cappa - head de People & Culture.

O objetivo da live é fornecer mais detalhes sobre o programa de aceleração de carreiras em comunicação, esclarecer dúvidas dos participantes sobre como se cadastrar, quais os requisitos e tudo sobre o ambiente e a rotina de trabalho na empresa.

Para acompanhar a live gratuitamente, basta clicar neste LINK.

Imersão EXAME

O Imersão EXAME 2022 é um programa de aceleração de carreiras em comunicação, com foco no desenvolvimento de habilidades para a produção de diferentes formatos de conteúdo. O programa tem como objetivo acelerar a carreira de pessoas inquietas por mudar a maneira como o mundo consome informação.

A EXAME procura por profissionais iniciantes, que tenham vontade de empreender dentro da empresa. Os participantes selecionados irão passar por um job rotation entre as áreas de Editorial, Content, SEO e Copywriting. No processo, que terá duração de um ano, os novos colaboradores terão contato com uma trilha de capacitação que abrange temas como:

investimentos;

mercado financeiro;

empreendedorismo;

marketing digital.

O programa é a oportunidade para recém-formados fazerem parte de um dos principais veículos de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial do país. A EXAME é uma mediatech com atuação nas frentes de notícias, educação, eventos e investimentos.

Quem pode se inscrever no programa Imersão EXAME?

Pode se cadastrar no Imersão EXAME quem se formou desde dezembro de 2020 ou ainda se formará até dezembro de 2021 em cursos da área de comunicação, economia e administração. Para se inscrever, basta entrar no SITE. As inscrições vão até o dia 6 de setembro.

O processo de admissão acontecerá entre novembro e dezembro de 2021, mas o profissional só dará início à sua jornada em 2022. Quem for contratado terá direito a um salário compatível ao do mercado, além de plano de saúde e odontológico, Gympass, Vale-Refeição e Alimentação, Vale-Transporte, jornada híbrida de trabalho, entre outros benefícios.

O que é a nova EXAME

Apesar de estar no mercado há mais de 50 anos, a EXAME passa por um processo de reconstrução da marca, que já é muito reconhecida no mercado. No ano passado, a empresa passou a fazer parte do Grupo BTG Pactual e, desde então, a nova EXAME passou a ser o principal veículo para desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial no país, gerando líderes por meio da educação e informações de qualidade. Além da atuação em notícias, educação, investimentos e eventos, a EXAME tem novas frentes como a EXAME Academy, braço de educação da companhia, e a EXAME Invest, com foco em informações sobre finanças.

Acompanhe a live pelo Facebook ou pelo YouTube: