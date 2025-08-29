Magalu cria o 1º programa de trainee focado em inteligência artificial com salário de R$ 9,6 mil

Depois de lançar programas de trainee disruptivos, como o programa de trainee focado em pessoas negras em 2020, o Magalu inova novamente: neste mês a companha lança o processo seletivo para o primeiro programa de trainee em Inteligência Artificial do Brasil, voltado a profissionais de cursos de exatas.

A iniciativa está diretamente relacionada ao novo ciclo estratégico da companhia e tem como objetivo formar talentos com alta capacidade técnica e analítica e visão estratégica em dados e IA, preparados para desenvolver soluções inovadoras e para aplicar tecnologia aos negócios.

Os candidatos aprovados começaram na empresa no início de 2026.

“Sempre fomos inovadores e disruptivos. Com esse processo de seleção de novos trainees não poderia ser diferente”, afirma Frederico Trajano, CEO do Magalu. “Temos o desafio de implementar um ciclo impulsionado pela aplicação da inteligência artificial e precisamos atrair os melhores talentos da área para nos apoiar na execução dessa estratégia.”

Quais são os requisitos?

Podem se candidatar profissionais formados entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025, em cursos de exatas, não necessariamente ligados à tecnologia.

Na seleção, serão valorizados conhecimentos em linguagens de programação como Python e SQL, ferramentas de cloud (AWS, GCP, Azure), bibliotecas de IA/ML (TensorFlow, PyTorch) e soluções de análise de dados. Mas ser especialista não é um requisito obrigatório, uma vez que os profissionais atuarão nas áreas de negócio da companhia e o programa oferecerá trilhas de formação específica. Os participantes terão acesso a cursos, mentorias e workshops ministrados por profissionais do Magalu e externos.

Durante todo o programa, haverá acompanhamento técnico e de carreira, com espaço para que todos proponham projetos próprios. As melhores ideias poderão ser testadas e implementadas. Os trainees trabalharão com machine learning, IA generativo e ferramentas do Magalu para desenvolver soluções práticas.

Quais são os benefícios?

Com remuneração mensal de R$ 9.600 reais, a empresa oferecerá alguns benefícios, como: plano de saúde, vale-refeição/alimentação, participação nos lucros e auxílio-mudança (para pessoas de fora de São Paulo) e curso de idiomas.

Todos os trainees serão alocados na sede da companhia, em São Paulo, ou em áreas estratégicas, de forma híbrida.

Como se inscrever?

As inscrições serão feitas unicamente pelo canal oficial do programa no WhatsApp, com o fluxo de conversa orientado pela Lu, a influenciadora digital do Magalu, por meio da aplicação de IA.

Uma vez inscrito, o candidato percorrerá as fases seguintes - testes práticos e entrevistas - em outras plataformas, mas ainda com interações via WhatsApp. A etapa final será presencial.

Os pré-selecionados serão entrevistados por Frederico Trajano, CEO da companhia, e os candidatos escolhidos devem ser comunicados até o final de dezembro.

Para se inscrever ou saber mais sobre o processo, basta mandar um “oi” para a Lu, no WhatsApp (11) 97827-4804.

“Mais do que atrair especialistas em inteligência artificial, queremos que cada trainee se sinta desafiado a questionar o óbvio e propor soluções inovadoras para as nossas áreas de negócio”, diz Patricia Pugas, diretora executiva de gestão de pessoas. “A tecnologia em si está aí para todos. O que vai realmente fazer a diferença é como essas ferramentas vão transformar, para melhor, o dia a dia da empresa e de todos que são impactados por ela.”