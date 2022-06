Japão abre inscrições para bolsas integrais para cursos de graduação e idiomas

Por Estudar Fora

A edição de 2022 do principal programa de bolsas de estudo do Japão, o MEXT (do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão) está com inscrições parcialmente abertas. São 6 tipos de subsídios disponíveis com inscrições abertas: Graduação, Escolas Técnicas Superiores, cursos profissionalizantes, treinamento para professores do ensino fundamental ou médio, língua e cultura japonesa.

O Japão oferece bolsas de estudo para estudantes internacionais em todas as áreas do conhecimento. Há oportunidades para quem deseja estudar sobre tecnologia, ciências humanas, Direito e até economia.

Todas as bolsas MEXT garantem, além da isenção das anuidades dos cursos, também passagem de ida e volta para o país, curso de língua japonesa e um valor para manutenção do estudante no país. Esse valor pode variar entre 3 e 5 mil reais mensais, dependendo do nível da bolsa e do local de residência do estudante. Alunos de doutorado em cidades com custo de vida mais caro tendem a receber as maiores bolsas.

As candidaturas devem ser feitas por meio dos consulados ou embaixadas do Japão no Brasil (localizados nas cidades de São Paulo, Belém, Recife, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Manaus e Porto Alegre). Também é possível se inscrever por meio de recomendação das universidades japonesas. Os pré-requisitos variam para cada modalidade, mas brasileiros que possuam dupla nacionalidade japonesa não são elegíveis para estas bolsas.

Confira as modalidades de bolsas oferecidas e veja qual se encaixa melhor com o seu perfil. Mais detalhes sobre as inscrições das bolsas MEXT e os requisitos estão no link.

Bolsas MEXT: Confira as modalidades

Graduação

Inscrição: prevista para junho de 2022

Voltado para estudantes com ensino médio completo que desejam fazer a graduação em uma universidade japonesa, nas áreas de ciências naturais, sociais e humanas. A duração é de cinco anos, e, para ser admitido, é necessário ter entre 17 e 24 anos de idade e apresentar bom domínio da língua inglesa ou japonesa.

Escola Técnica

Inscrição: prevista para junho de 2022

A Escola Técnica no Japão oferece cursos em diversas áreas da engenharia e ciências tecnológicas, com alto nível de excelência. Essas bolsas MEXT têm duração de quatro anos, exigem ensino médio completo e bom domínio da língua inglesa ou japonesa.

Curso Profissionalizante

Inscrição: prevista para junho de 2022

De curta duração, as escolas profissionalizantes oferecem cursos de até 3 anos em áreas específicas, como nutrição, administração e tecnologia, visando a inserção rápida de jovens no mercado de trabalho. Entre os pré-requisitos estão ter entre 17 e 24 anos, ensino médio completo e bom domínio de inglês ou japonês.

Pesquisa e Pós-Graduação

Inscrição: inscrições encerradas.

Com duração de 2 ou 3 anos, o programa é voltado a jovens de até 34 anos que desejem realizar pesquisas em universidades japonesas. Oferece a oportunidade de cursar mestrado e/ou doutorado, caso o estudante seja aprovado no exame de admissão da instituição de ensino. É necessário possuir graduação completa ou estar no último ano de graduação, comprovar proficiência em inglês ou japonês e apresentar projeto de pesquisa. Inclui curso de língua japonesa nos seis primeiros meses do programa.

Provas anteriores do MEXT

Em qualquer modalidades das bolsas do MEXT, uma parte do processo de seleção é a realização de provas de inglês, japonês e outros conhecimentos. Por isso, e pelo fato das bolsas serem muito concorridas, é uma boa ideia preparar-se bem para esses exames!

Uma maneira de fazer isso é consultando (e resolvendo) as provas aplicadas aos candidatos em anos anteriores da bolsa. O site oficial do MEXT e das embaixadas recomenda que as provas anteriores sejam baixadas por meio deste link.

O link acima tem todas as provas aplicadas para seleção de todas as modalidades de bolsas entre 2014 e 2016. Na coluna da esquerda estão os arquivos das provas e, na da direita, os respectivos gabaritos. Todos eles estão no formato PDF.