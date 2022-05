Estudar de graça em Harvard? Santander oferece 5 mil bolsas com certificado

Por Mariane Roccelo, do Estudar Fora

O programa Santander Universidades está com inscrições abertas para bolsas de 100% de desconto em cursos online profissionalizantes na Harvard Business Publishing.

São 3 programas disponíveis, “Fundamentos de Negócios”, “Preparação para a carreira profissional” e “Gestão de si mesmo”, cada um com 9 semanas de duração. As aulas são oferecidas nos idiomas inglês, espanhol ou português.

O objetivo do programa é que os participantes ganhem “novos conceitos e habilidades para desenvolver a carreira profissional” através de cursos práticos. Para se inscrever para as bolsas, é necessário ter mais de 18 anos, ter fluência em português, inglês ou espanhol e ser residente em um dos países: Brasil, Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, México, Peru, Polônia, Portugal, Reino Unido ou Uruguay.

Os programas oferecem conteúdos personalizados, debates virtuais acompanhados de facilitadores, interações, exercícios práticos entre os participantes. Como os programas são oferecidos para uma série de países, estudantes brasileiros que têm fluência em inglês ou espanhol podem aproveitar os programas em outras línguas para treinar os idiomas e, paralelamente, construir networking com outros alunos de diversos países.

Conteúdos dos programas oferecidos pelo Santander Universidades

Fundamentos de Negócios

Conteúdo das aulas: Fundamentos de Finanças; Desenvolvimento de Casos de Negócios; Fundamentos de Marketing; Medição de desempenho; Negociação; Foco no Cliente.

De acordo com a página do programa, os estudantes aprenderão os fundamentos nucleares de finanças, marketing para tomada de decisões, comunicação e outras habilidades com foco em alinhar e dar consistência ao trabalho, compreender de forma mais eficiênte o cliente e como preparar e conduzir uma negociação.

Preparação para a carreira profissional

Conteúdo das aulas: Diversidade, Inclusão e Pertencimento; Definição de metas; Inovação e Criatividade; Alavancando suas redes; Habilidades de apresentação e Fundamentos de feedback.

De acordo com a página do programa, os estudantes aprenderão como construir um network e cultura inclusiva, entenderão porque metas importantam, diferentes tipos de meta e como alinhá-las com os objetivos da organização, construir confiança para dar e receber feedbacks eficientes, desenvolver a curiosidade natural para tomadas de decisões de risco inteligentes.

Gestão de si mesmo

Conteúdo das aulas: Gerenciamento de carreira, Tomada de decisão, Interações difíceis, Persuadir os outros, Gerenciamento de Estresse, Gerenciamento de tempo.

De acordo com a página do programa, os estudantes aprenderão como gerenciar uma carreira gratificante, autoconhecimento, encontrar oportunidades desafios na carreira, como fazer escolhas mais inteligentes e objetivas, como obter melhores resultados, usar o tempo de forma mais eficaz e com menos estresse.

Como se inscrever para uma das 5 mil bolsas

Interessados em concorrer a uma das bolsas do programa devem se registrar na plataforma do programa Santander Universidades e se inscrever na página do programa de bolsas. Após se inscrever, o candidato receberá um e-mail com um link para preencher o formulário de inscrição com informações complementares.

É possível apenas se inscrever em um dos programas. Os estudantes que concluírem receberão certificados. Interessados devem se inscrever até o dia 28 de setembro de 2022.

