London School of Economics está com 900 bolsas para curso de MBA

Por Estudar Fora

Maio está cheio de oportunidades boas no programa Santander Universidades. A novidade da vez são 900 bolsas integrais para três cursos online de introdução ao MBA realizados em parceria com a britânica London School of Economics.

As aulas são oferecidas nos idiomas português, inglês e espanhol, e abordam os três pilares de gestão e negócios, que são estratégia, finanças e equipe de liderança. Os conteúdos são destinados a profissionais jovens ou experientes.

Leia também:

Os programas têm duração de 10 semanas e abordam caminhos rápidos e práticos para assimilar fundamentos do MBA que são importantes para impulsionar a carreira. De acordo com o site do programa do Santander Universidades, o curso é dividido em 10 módulos, cada um com duração de uma semana, planejados para serem cumpridos de forma a se encaixar na rotina dos estudantes.

As bolsas também incluem suporte de mentores e facilitadores, interação com os pares em fóruns e dinâmicas. Para se inscrever, não é necessário apresentar diploma de graduação ou extensa experiência profissional comprovada. As aulas começam no dia 28 de setembro e acabam em 7 de dezembro de 2022.

Como o curso da London School of Economics funciona

De acordo com o Santander, professores da London School of Economics (LSE) apresentarão as habilidades principais da área de negócios, e ensinarão como identificar, maximizar e tirar vantagens das estratégias competitivas da organização, além de aprender técnicas e ferramentas de contabilidade necessárias para melhorar a performance. Somando a isso, o programa também abordará como desenvolver a boa liderança e agregar aproveitar bem comportamentos humanos nos processos de tomada de decisão.

Como se inscrever

O processo seletivo dos bolsistas é dividido em 2 etapas. Na 1ª, o candidato deve se registrar no portal Santander Becas (disponível aqui), se inscrever no programa MBA Essentials 2022 – LSE e selecionar o idioma das aulas que deseja cursar. Em seguida, é necessário realizar um teste de raciocínio que será enviado por e-mail e tem duração de cerca de 40 minutos ao todo.

Quem for aprovado na fase 1 e passar para a 2, receberá por e-mail uma avaliação de julgamento situacional. Na mesma etapa, será necessário enviar uma carta de motivação e o perfil no LinkedIn (hora de atualizar seu perfil por lá!).

Mais informações no link (disponível aqui). Para se inscrever no programa MBA Essentials 2022, em parceria com a London School of Economics, acesse o link (disponível aqui). interessados devem se inscrever até o dia 30 de junho de 2022.