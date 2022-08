Cabana Burger, Portobello, Keyrus e outras empresas que estão com mais de 200 vagas de emprego

Atualmente, o Brasil tem 11,3 milhões de desempregados, com um cenário de inflação em alta e baixo crescimento econômico, o que tem atrapalhado as empresas. Porém, algumas companhias estão indo na contramão da crise, expandindo e contratando.

VEJA TAMBÉM:

A rede de hamburguerias Cabana Burger, a Portobello Shop, a Company Hero e a Keyrus são algumas das empresas que estão com mais de 200 vagas de emprego para os profissionais dos mais diversos segmentos. Há, ainda, desde oportunidades de emprego home office, híbrido ou presencial.

Veja, a seguir, a lista completa e como se inscrever:

Cabana Burger

A rede de hamburguerias Cabana Burger está com um projeto de expansão agressivo, com a expectativa de chegar a 100 unidades em funcionamento durante os próximos cinco anos. Por isso, até o final de 2022, a empresa pretende gerar mais de 100 vagas. Por enquanto, 50 já estão abertas, como chapeiro, assistente administrativo, gerente de loja, coordenador de salão, entre outras. Os interessados devem acessar a página da Gupy do Cabana Burger.

Portobello Shop

A Portobello está com 40 vagas abertas na Portobello Shop, braço de varejo da companhia, com foco em áreas como Administrativo, Comercial (Lojas Próprias), Expansão e Pricing. A empresa procura pessoas candidatas com vontade de aprender e fazer parte de um ambiente de alto crescimento e inovação. Para isso, algumas características se destacam, como a visão e atuação empreendedora, senso de urgência, espírito de equipe, geração de valor para clientes e orientação à dados e resultados. Os interessados podem acessar o site.

Company Hero

A Company Hero, startup que já ajudou a simplificar a formalização de mais de 15 mil empresas no Brasil em quatro anos, está com cinco vagas de emprego disponíveis. As oportunidades contemplam áreas de atuação como tecnologia e design, UX (user experience), financeiro e atendimento. Em 2021, a empresa dobrou o tamanho do time, chegando aos 70 funcionários. O processo seletivo tem vagas para regime home office (remoto integral), híbrido e presencial na cidade de São Paulo.

Para participar do processo seletivo e consultar todas as informações sobre as oportunidades, os candidatos devem acessar a página de carreiras no site da Company Hero.

ISH Tecnologia

A ISH Tecnologia, empresa de capital 100% nacional, líder nos segmentos de cibersegurança, infraestrutura crítica e nuvens blindadas, anuncia a abertura de 50 vagas de emprego. Elas estão espalhadas pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e Vitória, e possuem opções presenciais e à distância. As vagas disponíveis são para áreas como Analista nas áreas de Marketing, Infraestrutura e Sistemas; Consultor de TI; Especialista de Cibersegurança, Gerente de Projetos e Desenvolvedor de Backend. Todas as oportunidades podem ser conferidas neste link.

Invillia

A Invillia, multinacional brasileira especializada em desenvolver produtos e serviços digitais para game-changers e unicórnios globais, tem vagas abertas para talentos atuarem em inovações e tecnologias de ponta. A empresa conta com mais de 1.200 colaboradores, atuando em mais de 260 cidades pelo mundo todo, em um modelo de trabalho 100% distribuído e conectado por uma plataforma própria de interação e imersão, o Instation.

A empresa tem oportunidades para que pessoas de qualquer lugar do mundo possam participar de cases globais. Além de vagas afirmativas para mulheres e PCDs. Para conhecer as posições abertas, acesse a página oficial da Invillia. Estão disponíveis vagas para diversas funções como Mid Backend Developer Java | Vaga Afirmativa para Mulheres, Mid Backend Developer Kotlin, Mid Backend Developer .Net - (100% Remoto), entre outras.

Keyrus

A Keyrus, empresa de consultoria de inteligência de dados, digital e transformação de negócios, está com mais de 70 vagas de emprego abertas nesse momento. As oportunidades são para trabalho no modelo remoto. A empresa recebe candidaturas de qualquer lugar do Brasil. A multinacional disponibiliza uma ótima infraestrutura, suporte e treinamentos para os colaboradores, com acesso a cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e pessoal. Para se candidatar, basta acessar o site Jobs Keyrus.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.