Invillia abre vagas exclusivas para mulheres e PCDs para trabalho 100% home office

A Invillia, empresa especializada em desenvolver produtos e soluções digitais, está com vagas abertas na área de tecnologia.

A maioria das vagas são de início imediato e para atuar de qualquer lugar do mundo, em um modelo de trabalho 100% remoto.

LEIA TAMBÉM:

A empresa tem disponibilizado cada vez mais vagas afirmativas para mulheres e PCDs, como parte de um movimento contínuo na busca pelo aumento da inserção de diversidade e inclusão no mercado de tecnologia.

Entre as posições, estão oportunidades de destaque para:

Agile Development Leader,

Mid Backend Developer – Java,

Mid Frontend Developer – React e Sr Backend Developer –

Java,

Sr Mobile Developer - Android,

Database Administrator Assistant.

As pessoas interessadas em conhecer as dezenas de funções disponíveis, podem se cadastrar no site. Não há limite de idade para os candidatos se inscreverem e, semanalmente, a empresa abre novas oportunidades para diferentes áreas de atuação.

A empresa está em franca expansão global e, atualmente, está em 8 países com 1.200 profissionais distribuídos por cerca de 260 cidades do mundo.

A contínua abertura de novas vagas é reflexo do crescimento da companhia que, no próximo ano, vai iniciar seu plano de expansão para o mercado europeu, com foco na Alemanha, França e Inglaterra.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.