Seara abre vagas para formar profissionais na área industrial; inscreva-se

A Seara, empresa do Grupo JBS que tem entre as suas marcas Doriana, Seara, Massa Leve, está com inscrições abertas para a edição 2023 do Programa Jovens de Valor — Talentos Seara.

O programa visa preparar os contratados para posições de supervisão dentro da Seara nos setores de produção e manutenção.

“A JBS é uma das maiores empregadoras do país, com excelentes oportunidades de crescimento", diz Rosângela Pereira, diretora de Gente e Gestão da Seara, empresa da JBS no Brasil.

Quem pode se inscrever no Programa de Jovens de Valor da Seara?

Neste ano, a iniciativa oferece 102 vagas destinadas para os profissionais que concluíram a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2022 nas áreas de administração, engenharias, medicina veterinária e zootecnia.

As inscrições para o programa devem ser realizadas de forma online até o dia 15 de janeiro. A previsão de início dos profissionais na Seara é abril de 2023.

Como vai funcionar o Programa de Jovens de Valor da Seara?

Durante o primeiro ano de contratação, os novos talentos receberão treinamentos de gestão, processos produtivos e liderança, além de desenvolver projetos dentro das unidades da Seara.

Tudo isso com objetivo de capacitar os candidatos para assumir cargos de supervisão em até um ano.

As vagas estão disponíveis no Distrito Federal e em mais de 40 cidades nos estados de: São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Mina Gerais e Bahia.

Como se inscrever no Programa de Jovens de Valor da Seara?

Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de janeiro por meio do link.

