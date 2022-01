Iniciativa oferece 50 mil vagas em curso gratuito de programação

A escola Kenzie Academy e a startup de recursos humanos DUPLA não querem perder tempo e já começam 2022 com uma missão: diminuir a desigualdade de gênero na área de tecnologia.

As empresas se uniram para criar a iniciativa “Elas Codam”, que oferece 50 mil vagas para mulheres em curso gratuito de formação para iniciantes na área.

São 30 horas de conteúdo com aulas ao vivo e suporte em tempo real com certificado no final. O curso ocorre entre os dias 10 e 13 de janeiro.

Daniel Kriger, CEO e cofundador da Kenzie, explica que o curso foi preparado para apresentar programação com conteúdo prático e acessível em larga escala. Para Miriam Koga, fundadora da DUPLA, apresentar o mercado e suas possibilidades para o público feminino.

“Estamos muito animadas com essa parceria, pois será a primeira edição de um curso gratuito da Kenzie focado somente no público feminino, e só com instrutoras, o que vai torná-lo uma oportunidade ainda mais diferenciada para as interessadas”, diz.

Para se inscrever, só é necessário se identificar com o gênero feminino e se cadastrar pelo site até o dia 10 de janeiro.

