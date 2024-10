Três motivos para fazer anotações à mão ao invés de digitar

Com o avanço da tecnologia, o uso de laptops para anotações se tornou algo comum em salas de aula e ambientes de trabalho. No entanto, um estudo realizado por psicólogos de UCLA e Princeton sugere que fazer anotações à mão pode ser significativamente mais eficaz para a retenção de informações e o aprendizado profundo. A seguir, apresentamos três motivos baseados nessa pesquisa que mostram por que você deve considerar voltar ao papel e à caneta para tomar notas.

1. Anotações à mão ajudam a reter mais informações

De acordo com o estudo, estudantes que tomam notas à mão lembram mais detalhes e compreendem melhor o conteúdo do que aqueles que usam laptops. No experimento, os alunos assistiram a uma palestra de 15 minutos e, logo após, responderam a perguntas sobre o conteúdo. Os que anotaram à mão tiveram um desempenho superior, especialmente em questões conceituais, que exigiam análise e comparação de ideias. Isso ocorre porque, ao escrever manualmente, o cérebro é forçado a processar a informação de maneira mais intensa, promovendo uma compreensão mais profunda e, consequentemente, maior retenção.

A escrita manual envolve tanto as habilidades motoras quanto as cognitivas, o que gera um processamento mais ativo do que o simples ato de digitar. Ao invés de apenas transcrever mecanicamente o que é ouvido, quem escreve à mão tende a parafrasear e resumir, criando uma conexão mais forte com o conteúdo. Essa prática estimula o cérebro a organizar e consolidar as informações de forma mais eficiente, o que facilita a lembrança delas em momentos posteriores.

2. Evita distrações comuns ao usar laptops

Embora o estudo tenha sido realizado em condições controladas, sem acesso à internet, os pesquisadores notaram que, na prática, estudantes e profissionais que usam laptops dificilmente conseguem se concentrar apenas em tomar notas. Com o laptop aberto, a tentação de verificar e-mails, navegar em redes sociais ou fazer outras atividades não relacionadas é enorme. Essas distrações interrompem o fluxo de concentração, prejudicando a assimilação das informações discutidas.

Fazer anotações à mão não só elimina essas distrações digitais, mas também mantém você focado no conteúdo que está sendo transmitido. A ausência de notificações e outras distrações tecnológicas permite que você se envolva totalmente na tarefa de aprender. Além disso, a própria natureza do papel força uma abordagem mais minimalista e organizada, tornando mais fácil manter o foco no que realmente importa.

3. Anotar à mão estimula o pensamento crítico e a síntese de informações

Ao digitar, é comum que as pessoas tentem transcrever o que está sendo dito palavra por palavra, o que limita o processamento ativo do conteúdo. Quando escrevemos à mão, temos menos tempo e capacidade para copiar tudo de forma exata, o que nos obriga a priorizar e sintetizar as informações. Esse processo de filtragem faz com que o cérebro avalie o que é mais importante e relevante, estimulando o pensamento crítico.

Além disso, ao sintetizar a informação, você está essencialmente fazendo uma pré-revisão do conteúdo enquanto escreve, o que facilita o entendimento e a retenção. Isso significa que, ao voltar às suas anotações, você encontrará um conteúdo mais organizado e conciso, o que torna o processo de revisão mais eficaz. Ao anotar à mão, você também é forçado a reestruturar a informação em um formato que faça sentido para você, o que aumenta a compreensão e o recall posterior.

Voltando às anotações à mão para uma melhor aprendizagem

Embora os laptops e dispositivos digitais ofereçam conveniência, a ciência mostra que anotar à mão pode proporcionar benefícios substanciais para a aprendizagem e a retenção de informações. A prática manual estimula um processamento mais profundo, reduz distrações e promove o pensamento crítico — elementos essenciais para uma aprendizagem eficaz. Portanto, se você deseja maximizar sua capacidade de lembrar informações e melhorar sua performance em reuniões, aulas ou estudos, considere adotar novamente o hábito de fazer anotações à mão.