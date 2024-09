Efeito Pigmaleão: como as expectativas podem impactar sua carreira

O Efeito Pigmaleão, também conhecido como profecia autorrealizável, é um fenômeno psicológico onde as expectativas de uma pessoa influenciam diretamente o desempenho de outra. Esse conceito ganhou destaque após o artigo de J. Sterling Livingston, de 1969, que explorou como as expectativas dos gestores podem moldar o sucesso de seus subordinados, comparando o efeito ao mito grego de Pigmaleão, que esculpiu uma estátua tão perfeita que ganhou vida, segundo a Harvard Business Review:

Como as expectativas moldam o desempenho

Em sua obra, Livingston destacou que criar expectativas positivas é uma tarefa desafiadora, mas crucial para o desenvolvimento de um profissional. Ele sugeriu que os gestores devem dedicar atenção especial ao primeiro ano de seus colaboradores, pois é nesse período que as expectativas são formadas. Além disso, é importante que os novos funcionários sejam acompanhados por supervisores de excelência e que os próprios gestores mantenham altas expectativas para si mesmos.

O impacto das expectativas também é ilustrado na peça "Pygmalion", de George Bernard Shaw. Na história, Eliza Doolittle, uma florista, explica que a maneira como ela é tratada define como será vista e, consequentemente, como se comportará. Esse conceito se aplica diretamente ao ambiente corporativo: quando um gestor trata um colaborador como alguém capaz de entregar alta performance, o funcionário tende a corresponder a essas expectativas.

Expectativas e o ambiente de trabalho

Os gestores que tratam seus subordinados com altas expectativas frequentemente conseguem resultados superiores. No entanto, como apontado por Livingston, muitos gestores acabam, mesmo que inconscientemente, tratando seus funcionários de forma que limita seu potencial. Se as expectativas são baixas, o desempenho dos colaboradores também tende a ser insatisfatório, seguindo uma espécie de "lei invisível" que ajusta o desempenho para corresponder às expectativas.

Estudos em diversas áreas, como medicina, ciências comportamentais e educação, já comprovaram o impacto das expectativas no comportamento das pessoas. No mundo corporativo, esse fenômeno ainda não é amplamente compreendido, mas já existem exemplos documentados que mostram como as expectativas dos gestores podem influenciar drasticamente a performance individual e de equipes inteiras.

Como aplicar o Efeito Pigmaleão na carreira

Para gestores e líderes, o primeiro passo para aplicar o Efeito Pigmaleão positivamente é criar um ambiente de expectativas elevadas, mas realistas. Isso significa oferecer feedback construtivo, confiar na capacidade de crescimento dos colaboradores e tratá-los como profissionais capazes de alcançar grandes conquistas. Já para os profissionais que desejam crescer na carreira, é importante estar ciente de como as expectativas, tanto as próprias quanto as dos outros, podem moldar o sucesso. Rodear-se de pessoas que acreditem no seu potencial e buscar líderes que incentivem o desenvolvimento pessoal são estratégias fundamentais para maximizar o impacto positivo do Efeito Pigmaleão.

Em resumo, o Efeito Pigmaleão demonstra que a maneira como somos tratados e as expectativas que nos são impostas têm um impacto profundo no nosso desempenho. Ao entender e aplicar esse conceito, tanto gestores quanto colaboradores podem criar um ambiente de trabalho mais produtivo e motivador, onde todos alcançam seu máximo potencial.