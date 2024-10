Como pedir uma carta de recomendação: veja modelo pronto

Pedir uma carta de recomendação pode ser uma tarefa delicada, mas é uma etapa importante em processos seletivos, candidaturas para cursos e até para promoções internas. Uma boa carta de recomendação pode abrir portas e oferecer um atestado de sua competência e ética profissional, vindo de alguém que conhece seu trabalho de perto. A seguir, explicamos como pedir uma carta de recomendação de forma educada e estratégica, e apresentamos um modelo pronto para você utilizar.

Quando pedir uma carta de recomendação

Uma carta de recomendação é solicitada geralmente em momentos importantes da carreira ou da vida acadêmica. Ela pode ser necessária durante uma mudança de emprego, quando muitas empresas pedem uma carta de recomendação para confirmar suas qualificações e competências com seus antigos empregadores.

Também é comum solicitá-la ao se candidatar a cursos ou bolsas, principalmente no exterior, onde instituições de ensino valorizam a opinião de seus antigos professores ou supervisores. Além disso, algumas empresas podem pedir que você obtenha uma carta de recomendação de um supervisor para pleitear uma promoção ou mudança de departamento.

Quem deve escrever sua carta de recomendação?

Escolher a pessoa certa para escrever sua carta de recomendação é crucial. É importante dar preferência a antigos chefes, supervisores ou professores que acompanharam sua trajetória e podem atestar suas habilidades e qualidades.

Priorize pessoas que têm autoridade, pois uma carta de recomendação de um líder ou gestor tem mais peso do que de um colega de equipe. Certifique-se também de que a pessoa escolhida tenha tempo disponível para dedicar à escrita da carta, evitando pedir a alguém que esteja sobrecarregado ou que você não tenha certeza se poderá se comprometer com a tarefa.

Como pedir uma carta de recomendação

Ao pedir uma carta de recomendação, é importante ser educado, direto e oferecer informações que ajudem a pessoa a escrever um bom texto. Seja claro sobre o motivo do pedido, explicando por que você precisa da carta e como ela será utilizada, seja para um novo emprego ou uma candidatura acadêmica.

Ofereça informações relevantes, como seu currículo atualizado e detalhes sobre o que a carta precisa cobrir, incluindo habilidades específicas ou realizações. Não se esqueça de agradecer antecipadamente, reconhecendo o tempo e o esforço que a pessoa dedicará à sua carta e expressando sua gratidão pela ajuda.

Exemplo de e-mail para pedir uma carta de recomendação:

Assunto: Solicitação de Carta de Recomendação

Prezado(a) [Nome],

Espero que você esteja bem. Estou escrevendo para pedir uma carta de recomendação, pois estou me candidatando a [novo cargo/curso]. Como tivemos uma boa experiência de trabalho juntos na [nome da empresa/projeto], acredito que sua recomendação seria muito valiosa para fortalecer minha candidatura.

Seria possível escrever uma carta destacando minhas habilidades em [incluir habilidades relevantes] e as conquistas em que trabalhamos juntos? Fico feliz em fornecer informações adicionais, como meu currículo ou detalhes sobre o processo seletivo, se necessário.

Agradeço desde já por sua ajuda e por sempre ter sido um ótimo mentor. Fico no aguardo de sua resposta.

Atenciosamente,

[Seu Nome]

Modelo de carta de recomendação pronta

Aqui está um modelo simples de carta de recomendação que você pode adaptar de acordo com sua situação:

[Nome da Pessoa que Está Recomendando]

[Cargo]

[Nome da Empresa/Instituição]

[Endereço]

[Data]

Para quem possa interessar,

É com grande satisfação que recomendo [Nome do Candidato] para [cargo/cursol]. Durante o período em que trabalhamos juntos na [Nome da Empresa/Instituição], pude observar de perto suas habilidades, dedicação e capacidade de contribuir de maneira significativa para nossa equipe.

[Nome do Candidato] demonstrou notável competência em [descrever habilidades ou áreas de atuação]. Sua habilidade em [descrever realizações, como gerenciar projetos, liderar equipes, atingir metas, etc.] foi fundamental para o sucesso de nossos projetos.

Além de suas habilidades técnicas, [Nome do Candidato] sempre demonstrou uma forte ética de trabalho, profissionalismo e uma capacidade de trabalhar de forma colaborativa com os colegas. Seu compromisso com a excelência foi uma característica que contribuiu positivamente para o ambiente de trabalho.

Recomendo [Nome do Candidato] sem qualquer ressalva para [cargo/curso] e estou confiante de que ele(a) trará o mesmo nível de excelência e dedicação a qualquer organização em que venha a atuar.

Atenciosamente,

[Nome da Pessoa que Está Recomendando]

[Cargo]

[Empresa/Instituição]

[Contato]

Dicas para aumentar as chances da sua carta de recomendação ser lida

Seja específico

Ao pedir a carta, mencione os pontos que você gostaria que fossem abordados, como habilidades de liderança, capacidade de resolução de problemas, ou conquistas específicas. Isso ajudará a pessoa que está escrevendo a ser mais assertiva.

Mantenha um tom profissional

Se a carta for para uma oportunidade profissional, peça que o tom seja formal e que destaque suas qualificações técnicas. Para cartas acadêmicas, é importante também evidenciar a capacidade de aprendizado e as qualidades pessoais.

Siga as instruções da empresa ou instituição

Algumas empresas e universidades têm formatos específicos para cartas de recomendação. Certifique-se de que a pessoa que está escrevendo a carta tenha essas informações.

Como acompanhar o pedido

Caso a pessoa que você solicitou a carta ainda não tenha enviado dentro do prazo, é importante fazer um acompanhamento educado e discreto.

Exemplo de e-mail de acompanhamento:

Assunto: Lembrete sobre a Carta de Recomendação

Prezado(a) [Nome],

Espero que você esteja bem. Estou entrando em contato para verificar sobre a carta de recomendação que solicitei para [cargo/curso]. Agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade em me ajudar e gostaria de saber se você precisaria de mais alguma informação minha para finalizar a carta.

Atenciosamente,

[Seu Nome]

Peça com educação e ofereça suporte

Solicitar uma carta de recomendação é um processo que requer tato e planejamento. Certifique-se de abordar a pessoa certa, explique sua situação de forma clara e ofereça todas as informações necessárias para que a recomendação seja bem escrita. Seguindo esses passos e usando o modelo sugerido, você estará mais próximo de garantir uma recomendação de qualidade que poderá fortalecer suas chances de sucesso em processos seletivos ou acadêmicos.