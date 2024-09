5 dicas para mandar bem em uma entrevista de emprego por telefone

As entrevistas por telefone são uma etapa comum no processo de seleção e podem parecer menos desafiadoras do que uma entrevista presencial. No entanto, elas exigem uma preparação cuidadosa para garantir que você consiga se destacar e causar uma boa impressão. Aqui estão cinco dicas essenciais para você se sair bem em uma entrevista por telefone, segundo o site National Careers:

1. Encontre um local silencioso e organizado

A primeira coisa que você precisa garantir antes de uma entrevista por telefone é encontrar um local tranquilo e sem distrações. Isso é importante para que você possa se concentrar totalmente na conversa e garantir que o entrevistador te ouça claramente. Certifique-se de que sua conexão telefônica é estável e que não haverá interrupções.

Prepare o ambiente com tudo que você possa precisar durante a entrevista: seu currículo, anotações sobre a empresa e uma lista de perguntas que você gostaria de fazer. Manter esses itens por perto ajudará a deixar a conversa mais fluida e a reduzir o nervosismo.

2. Fale com clareza e confiança

Como o entrevistador não pode ver suas expressões faciais ou linguagem corporal, sua voz será a principal ferramenta para causar uma boa impressão. Fale de maneira clara, com um ritmo tranquilo, e evite falar muito rápido ou muito devagar. A confiança na sua voz mostra que você está preparado e confortável com a situação.

Lembre-se de manter um tom amigável e acessível, evitando soar monótono ou desinteressado. Mesmo em uma entrevista por telefone, é importante transmitir entusiasmo e energia.

3. Tenha uma cópia do seu currículo em mãos

Durante a entrevista, o entrevistador provavelmente vai se referir ao seu currículo ou pedir para você falar sobre suas experiências. Ter uma cópia do documento ao alcance permite que você acompanhe a conversa facilmente e responda de forma mais estruturada.

Além disso, aproveite para destacar pontos que possam ser relevantes para a posição em questão, mostrando como suas habilidades e experiências passadas se alinham às necessidades da vaga.

4. Pesquise sobre a empresa e a vaga

Assim como em uma entrevista presencial, é essencial estar bem informado sobre a empresa e a vaga para a qual está se candidatando. Pesquise sobre a cultura organizacional, os produtos ou serviços oferecidos e, se possível, sobre a equipe com a qual você irá trabalhar.

Essa preparação permite que você responda de forma mais estratégica às perguntas do entrevistador e mostre que você está genuinamente interessado na empresa. Ao fazer isso, você pode se destacar dos outros candidatos que talvez não tenham se preparado com o mesmo nível de profundidade.

5. Prepare perguntas para o entrevistador

Uma das melhores maneiras de demonstrar interesse e engajamento durante uma entrevista por telefone é fazer perguntas ao entrevistador. Além de mostrar que você pesquisou sobre a empresa, isso permite que você descubra mais sobre a vaga e a equipe.

Algumas boas perguntas incluem: "Quais são as expectativas de curto e longo prazo para essa posição?" ou "Como a equipe mede o sucesso nessa função?". Isso também te dá a oportunidade de avaliar se a vaga realmente é a melhor para você.

Ao seguir essas dicas, você aumentará suas chances de sucesso em entrevistas por telefone e mostrará ao entrevistador que você é um candidato preparado e comprometido.