Como fazer uma boa conclusão na redação do Enem 2024

A conclusão é uma parte fundamental da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pode ser determinante para a sua pontuação. Uma boa conclusão não apenas resume os principais pontos abordados no texto, mas também apresenta uma proposta de intervenção, um chamado à ação ou uma reflexão final que deixa uma impressão duradoura no leitor. Neste artigo, exploraremos algumas dicas essenciais para elaborar uma conclusão eficaz para sua redação do Enem 2024.

1. Retome a tese apresentada

Uma boa conclusão deve retomar a tese que você apresentou na introdução. Reforce sua posição sobre o tema, lembrando ao leitor qual é o seu ponto de vista. Isso ajudará a consolidar suas ideias e mostrar que sua argumentação foi consistente ao longo do texto.

Dica: Evite repetir a tese de forma idêntica; faça isso de maneira que a ideia seja recontextualizada, mostrando como sua argumentação evoluiu ao longo da redação.

2. Resuma os principais argumentos

Após retomar a tese, faça um breve resumo dos principais argumentos que sustentaram seu ponto de vista. Essa estratégia ajuda a reforçar a lógica da sua redação e a mostrar ao corretor que você apresentou uma argumentação coerente e bem estruturada.

Dica: Seja conciso e objetivo. A conclusão deve ser uma síntese, não um novo desenvolvimento de ideias. Use frases curtas e claras para facilitar a compreensão.

3. Apresente uma proposta de intervenção

Uma das características mais importantes da redação do Enem é a exigência de uma proposta de intervenção que resolva o problema apresentado. Ao final da sua conclusão, apresente uma solução prática e viável para o tema abordado. Essa proposta deve ser específica e demonstrar que você refletiu sobre como contribuir para a mudança da situação discutida.

Dica: Use conectores que indiquem a proposta, como "Assim, é fundamental que..." ou "Portanto, para solucionar esse problema, é necessário...". Isso ajuda a organizar o pensamento e dá clareza à sua proposta.

4. Deixe uma reflexão final

Para finalizar a conclusão, considere incluir uma reflexão que estimule o leitor a pensar mais profundamente sobre o tema. Essa reflexão pode ser um questionamento, uma citação ou uma observação que amplie a discussão e dê ao leitor algo para ponderar.

Dica: Evite generalizações ou clichês. A reflexão deve ser pertinente ao tema e ao contexto da sua argumentação, mostrando que você tem uma visão crítica e engajada.

Por que você deve saber sobre isso

Fazer uma boa conclusão na redação do Enem 2024 exige atenção e prática. Lembre-se de retomar sua tese, resumir seus principais argumentos, apresentar uma proposta de intervenção e deixar uma reflexão final. Ao dominar esses elementos, você não apenas fortalecerá sua redação, mas também aumentará suas chances de obter uma pontuação alta. A conclusão é a sua última oportunidade de impressionar o corretor, então aproveite-a ao máximo!