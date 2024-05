Receber um elogio profissional é uma excelente oportunidade para fortalecer relacionamentos no ambiente de trabalho e mostrar gratidão. Responder a esses elogios de maneira adequada pode impactar positivamente sua imagem profissional. Veja como ter as melhores práticas para agradecer elogios no trabalho, sem parecer artificial ou com sinais de que está desejando "forçar a barra".

Por que agradecer elogios profissionais é importante?

Agradecer elogios profissionais é crucial por várias razões:

Fortalece relacionamentos : mostra apreciação e respeito pelos colegas, criando um ambiente de trabalho mais colaborativo.

: mostra apreciação e respeito pelos colegas, criando um ambiente de trabalho mais colaborativo. Reforça comportamentos positivos : incentiva mais feedbacks positivos e promove uma cultura de reconhecimento.

: incentiva mais feedbacks positivos e promove uma cultura de reconhecimento. Constrói uma imagem positiva: demonstra profissionalismo e gratidão, ajudando a consolidar uma reputação de confiabilidade e competência no ambiente de trabalho.

Como agradecer um elogio profissional?

Agradeça imediatamente: Seja direto : "Obrigado pelo elogio, eu realmente aprecio isso."

: "Obrigado pelo elogio, eu realmente aprecio isso." Seja específico: Referencie o motivo do elogio para mostrar que você entendeu o reconhecimento. Reconheça a equipe: Se o elogio estiver relacionado a um trabalho em equipe, valorize o esforço coletivo : "Obrigado! Isso não teria sido possível sem a colaboração da equipe." Mostre humildade: Aceite o elogio sem se exaltar: "Agradeço muito! Continuarei me esforçando para entregar sempre o melhor." Reforce seu compromisso: Mostre que o elogio te motiva: "Muito obrigado! Esse reconhecimento me incentiva a continuar buscando a excelência e melhorar ainda mais."

Exemplos de respostas

"Muito obrigado pelo elogio! Fico feliz que meu trabalho esteja contribuindo para o sucesso da equipe."

"Agradeço pelo reconhecimento. Esse feedback positivo é muito importante para mim."

"Obrigado! Foi um verdadeiro esforço de equipe, e estou orgulhoso de fazer parte deste grupo."

E se eu não agradecer a um elogio profissional?

Não agradecer a um elogio profissional pode ter consequências negativas:

Desconexão : pode criar uma sensação de desconexão ou desvalorização entre você e o colega que fez o elogio.

: pode criar uma sensação de desconexão ou desvalorização entre você e o colega que fez o elogio. Perda de oportunidades : pode diminuir a chance de receber futuros feedbacks positivos.

: pode diminuir a chance de receber futuros feedbacks positivos. Imagem profissional: pode afetar sua imagem profissional, fazendo com que pareça indiferente ou arrogante.

Dicas adicionais

Seja genuíno: evite respostas automáticas ou genéricas. Demonstre gratidão autêntica em seu agradecimento . Mantenha contato visual: quando receber um elogio pessoalmente, olhe nos olhos do interlocutor para transmitir sinceridade e respeito. Aceite o elogio com graça: receba o elogio de maneira positiva, sem minimizar suas realizações ou desviar o crédito.

Por que isso é importante?

Agradecer um elogio profissional de maneira apropriada é uma habilidade valiosa que pode fortalecer seus relacionamentos no trabalho e melhorar sua imagem profissional. Seja sincero, específico e humilde em suas respostas para maximizar o impacto positivo. Para mais dicas sobre desenvolvimento de carreira e comportamento profissional, visite a seção de carreiras da Revista EXAME.

