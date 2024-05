17h ou 17hrs? Como abreviar horas corretamente nos e-mails corporativos

No ambiente corporativo, a precisão na comunicação é essencial. Um detalhe que frequentemente gera dúvidas é a forma correta de abreviar as horas. Afinal, devemos usar “17h” ou “17hrs”? Vamos entender essa questão para garantir que suas mensagens estejam sempre de acordo com as normas gramaticais.

Além disso, a utilização correta da abreviação de horas facilita a compreensão imediata e evita ambiguidades. Em documentos oficiais, relatórios, e-mails e outras formas de comunicação escrita, é crucial que a mensagem seja clara e direta.

A forma correta: 17h

A abreviação correta para horas é “h”. De acordo com as normas da língua portuguesa, a forma “17h” é a adequada para indicar 17 horas. A letra “h” é a abreviação de “hora” e deve ser usada sem “s” no final, mesmo quando se referir a mais de uma hora. Por exemplo, “A reunião começará às 17h” está correto.

Por que evitar “17hrs”?

O uso de “hrs” não é gramaticalmente correto. A forma “hrs” é uma tentativa de pluralizar a abreviação de horas, mas não é reconhecida pelas regras gramaticais. Utilizar “17hrs” pode ser visto como um erro, comprometendo a formalidade e a clareza da comunicação corporativa.

Outras abreviações incorretas: hr e hs

Além de “17hrs”, outras formas como “hr” e “hs” também são incorretas. “Hr” é uma abreviação em inglês que não se aplica ao português, e “hs” é uma tentativa de pluralizar “h”, o que não é necessário. Portanto, evitar essas formas também ajuda a manter a correção gramatical e a clareza da comunicação. Isso é fundamental no ambiente corporativo.

Como usar corretamente em diferentes contextos

E-mails corporativos: Ao marcar reuniões ou prazos, utilize “h” de forma correta. Por exemplo, “Nos encontraremos às 15h para discutir o projeto” ou “O prazo para envio do relatório é até 18h de sexta-feira”. Documentos e relatórios: Mantenha a consistência ao escrever horários em documentos oficiais. Sempre use “h” sem “s”. Exemplos: “O evento ocorrerá das 9h às 12h” ou “A auditoria está marcada para 14h”. Comunicação interna: Mesmo em mensagens mais informais, como em aplicativos de mensagens corporativas, adote o uso correto de “h”. Por exemplo, “Vamos nos reunir às 10h para a atualização semanal”.

Usar “17h” ao invés de “17hrs” não só está em conformidade com as normas gramaticais, mas também demonstra atenção aos detalhes e profissionalismo. Implementar essa prática ajuda a evitar mal-entendidos e a manter um padrão de comunicação claro e preciso no ambiente corporativo, refletindo positivamente na sua imagem profissional. Sempre fique atento em como sua comunicação, seja verbal ou escrita, está fluindo dentro do ambiente corporativo.