Gama Academy lança universidade e seu primeiro MBA

A Gama Academy, escola que prepara pessoas para as profissões do mercado digital, anunciou nesta semana o novo passo para o negócio: a Gama University. E, para a estreia da nova universidade digital, o primeiro curso será um MBA em gestão estratégica de negócios digitais.

Segundo Guilherme Junqueira, CEO da Gama Academy, a escolha do primeiro curso tem relação com o público que a Gama já atende com seus programas nos pilares de desenvolvimento, design, produtos, marketing e vendas.

Assim, o objetivo é tornar possível uma experiência mais completa de formação para quem deseja se aprofundar nas estratégias, métodos e ferramentas adotadas por empresas no processo se transformação ou aceleração digital.

“Estamos fazendo o pré-lançamento da Gama University, nosso novo braço de cursos regulados no ensino superior, aproveitando um momento ímpar do crescimento do mercado de educação online, que possui muita demanda de cursos de qualidade na área de tecnologia e pouca oferta de programas educacionais de fato conectados com o mercado digital”, diz o CEO.

A universidade deve manter o mesmo modelo educacional que a Gama Academy: focada na empregabilidade dos alunos e na conexão com o mercado por meio de networking da comunidade.

O curso será completamente digital e terá duração de 12 meses. No final, os alunos receberão certificação reconhecida pelo MEC.

Os módulos passarão por competências relevantes para a atuação em empresas digitais, como análise de dados, marketing online, sucesso do cliente e soft skills.

E as aulas se iniciam em janeiro de 2022. No momento, o curso está em período de pré-lançamento, mas já tem um cadastro para interessados. Confira o site.

