Sólides, HRTech das PMEs, recebe aporte de R$ 530 milhões

A Sólides, empresa de tecnologia com foco na gestão de recursos humanos para pequenas e médias empresas, acaba de receber o maior aporte já feito para uma HRTech.

A startup levantou R$ 530 milhões na rodada Série B com a gestora de private equity Warburg Pincus.

O objetivo da empresa é oferecer soluções digitais de gestão para o RH de PMEs. Em 2015, a empresa foi fundada para transformar a solução anterior que vendiam ao mercado, de testes de perfil comportamental, em uma ferramenta com uma jornada completa para o RH.

“A gestora tem uma visão aderente ao que acreditamos, eles investem em HRTechs globalmente. Eles viram o comportamento do mercado de agregar mais serviços às suas soluções e entenderam que a gente teve essa visão lá atrás”, diz a fundadora e co-CEO da empresa, Mônica Hauck.

A Warburg Pincus tem mais de 73 bilhões de dólares em ativos e um portfólio com mais de 235 empresas. A gestora está presente no Brasil há mais de 10 anos, tendo apoiado grandes companhias como Petz, Sequoia Logística, Grupo GPS, Eleva Educação, Superlógica, Take Blip e Blu.

“A adoção de tecnologia pelos RHs ainda é incipiente entre PMEs e a Sólides entrega uma solução completa e adaptada às necessidades desse perfil de empresas”, diz Bruno Maimone, diretor da Warburg Pincus no Brasil.

Hoje, a Sólides atende cerca de 12 mil clientes, com foco em PMEs de 50 a 800 clientes em todo o Brasil. No país, existem 600 mil empresas com 30 a 1.000 funcionários, o que cria um mercado endereçável para a HRTech que está avaliado em cerca de R$ 17 bilhões.

“O RH da PME vem sem muita bagagem, dentro da nossa metodologia temos um curso de implantação, em que gente capacita esse profissional para gerar resoltado. Vemos um aumento de performance e redução da rotatividade de funcionários, que fica para baixo de 20%, sendo que a média brasileira é de 43%”, afirma Alessandro Garcia, fundador e co-CEO.

No final de janeiro, o investimento de R$ 500 milhões na Gupy havia colocado a HRTech como a empresa do setor com o maior investimento na América Latina. Pouco depois, a startup comprou sua maior concorrente, a Kenoby.

Com o investimento agora que supera o da Gupy, os fundadores da Sólides também planejam ir às compras. A empresa já tem uma área de M&A estruturada e deve iniciar em breve suas aquisições para incrementar soluções a sua plataforma.

Além dos planos de alcançar mais clientes entre as PMEs, os recursos também serão utilizados para avançar os produtos e melhorar a inteligência artificial usada na plataforma.

Para Mônica, os valores investidos nas duas empresas comprovam como o setor está aquecido e que mostra como as empresas vão olhar mais para a gestão de pessoas.

“Estamos muito focados em jogar nosso jogo, entrar em cada pequena e média empresa. Vemos a movimentação do mercado como superpositiva, a última fronteira é a transformação digital da gestão de pessoas”, diz.

Outro destaque do alto investimento é que, como a Gupy, a empresa também tem uma mulher na liderança e como fundadora.

“Desde o dia um, essa é uma empresa 50/50. No quadro e na liderança, sempre ficamos muito próximos de uma divisão igualitária entre gêneros”, diz.

O investimento também ajudará na expansão da equipe da HRTech. Com um número de funcionários de 450 no início de 2022, o plano é dobrar de tamanho até o final do ano.