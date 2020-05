Fundação do Brasil fica em 9º lugar entre as melhores escolas de negócios

O jornal britânico Financial Times divulgou seu ranking anual com as 50 melhores escolas de negócios do mundo.

Neste ano, a Iese Business School, da Espanha, ficou em primeiro lugar. Na sequência, aparece a HEC Paris (França) e a IMD Business School (Suíça e Singapura).

E o Brasil novamente entrou no top 10 com a Fundação Dom Cabral. A escola de educação executiva é a melhor na América Latina e subiu uma posição em relação ao ano anterior, ficando em 9º lugar.

A brasileira ficou na frente da ESMT Berlin, da Alemanha, e logo atrás da Universidade de Oxford, do Reino Unido.

No ranking, a fundação se destacou em categorias como Métodos de Ensino e Materiais, Design nos Cursos e Metas Alcançadas. Com unidades próprias em Nova Lima (MG), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), a instituição existe há mais de 43 anos.

Confira as 10 melhores escolas de negócios do mundo, segundo o Financial Times:

1. Iese Business School (Espanha/EUA)

2. HEC Paris (França)

3. IMD Business School (Suíça/Singapura)

4. Insead (França/Singapura/Abu Dhabi)

5. Essec Business School (França)

6. Stanford Graduate School of Business (EUA)

7. University of Michigan: Ross (EUA)

8. University of Oxford: Saïd (Reino Unido)

9. Fundação Dom Cabral (Brasil)

10. ESMT Berlin (Alemanha)