Funcionários preferem modelo híbrido ao remoto, revela pesquisa

Um novo relatório da firma Morning Consult apontou que funcionários hoje preferem o trabalho híbrido ao remoto. Trata-se da primeira vez em que o modelo é o mais desejado desde que a empresa começou a analisar tendências de mercado, em 2022.

Quase um terço dos norte-americanos afirmou pretender aplicar para vagas híbridas no futuro.

O levantamento revelou ainda a quantidade de trabalhadores que estão usando inteligência artificial no ambiente de trabalho. Quase 45% disse que a IA faz parte do dia a dia profissional. Ademais, 42% contou acreditar que a inteligência artificial tem um impacto positivo no trabalho.

De 2023 para 2024, foi observado um aumento no engajamento dos funcionários híbridos. Fatores como um código de vestimenta flexível e a cobertura de custos de deslocamento estão entre os principais aspectos que ajudaram os trabalhadores remotos a irem para o escritório.

Quase 3 400 funcionários adultos participaram do estudo, que se deu em janeiro. A maioria -- cerca de 65% -- trabalha presencialmente. No entanto, apenas 46% apresentou preferência por essa modalidade de emprego.

Cada vez mais mudanças têm sido observadas no que diz respeito aos regimes de trabalho. No mês passado, o senador norte-americano Bernie Sanders apresentou um projeto de lei que altera a semana útil para 32 horas em vez de 40 nos Estados Unidos.

Fatores como o avanço da internet e a pandemia fizeram com que cada vez mais pessoas rejeitem o trabalho presencial, o qual deixou de ser visto como a única opção por funcionários e empregadores. À medida que a tecnologia também é integrada ao trabalho, torna-se cada vez menos necessário ir até o escritório para trabalhar.

Por ora, trabalhadores norte-americanos parecem preferir o modelo híbrido ao totalmente remoto. No futuro, porém, é difícil determinar qual será a forma escolhida por patrões e empregados pelo mundo.