Com influenciadores e executivos, Gramado Summit começa nesta quarta-feira; veja programação

Por onde começo a empreender? Como ser inovador no mundo digital? Como alavancar ou mudar de carreira? Essas são algumas das perguntas que mais de 400 palestrantes irão responder na sétima edição do Gramado Summit, evento de inovação, que começa entre os dias 10 e 12 de abril, no Centro de Eventos Serra Park, RS.

Além de 500 empresas expositoras, a expectativa do evento é de receber este ano 15 mil visitantes de 20 estados brasileiros, que poderão assistir palestras sobre tecnologia, inovação, startups, comunicação, vendas, indústria, transformação digital, games, saúde, liderança, carreira e cases de empreendedorismo.

Ao todo, serão dez trilhas de conteúdo e sete palcos, e um desses palcos está com a PUSH, evento feminino de carreira e empreendedorismo criado pelo Steal The Look, que terá 25 horas de conteúdo em formatos de palestras, talks e entrevistas, trazendo insights e temas como empreendedorismo, carreira, moda, beleza, conteúdo, influência digital, tecnologia, comunidade, sustentabilidade e finanças.

“Realizamos um trabalho de curadoria muito detalhado, buscando pessoas que interessam para o nosso público e que sejam referências em seus respectivos segmentos”, afirma Manuela Bordasch, fundadora e CEO do Steal The Look e do PUSH que mediará algumas palestras do palco PUSH.

Quer dicas para decolar o seu negócio? Receba informações exclusivas de empreendedorismo diretamente no seu WhatsApp. Participe já do canal EXAME Empreenda

Entre os mais de 50 palestrantes da PUSH estão Maurício Bastos, da Arezzo&Co; Ana Buchaim, da B3; Anay Zaffalon, do Grupo Malwee, e influenciadoras como Mari Saad, Jade Seba, Isa Domingues e a atriz Flávia Alessandra.

“O PUSH sempre foi um evento independente e por isso não havíamos participado de outro evento até então. Estrear esse novo formato este ano, tendo um palco exclusivo em um evento de grande porte, como a Gramado Summit, é uma novidade”, afirma Bordasch que reforça que o Gramado Summit tem algo em comum com o propósito do PUSH.

“O PUSH é por natureza um conector e impulsionador de carreiras, que busca engajar e incentivar as pessoas a buscarem sempre mais em suas vidas profissionais", diz. "Levar essa iniciativa para dentro do maior evento de inovação do país é gratificante e estamos animados para ver esse novo formato”.

Outros grandes nomes também marcarão presença no evento como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Mari Maria, influenciadora, Natalia Beauty, NB Group, e Yuri Mussoly, Tiktok.

Para ver a programação completa do evento, acesso o site da Gramado Summit.

Clique aqui para inscrever sua empresa no ranking EXAME Negócios em Expansão 202