Flash vai abrir 160 vagas de emprego no primeiro trimestre

A Flash, startup de benefícios flexíveis, planeja crescer e quer contratar profissionais para 160 vagas que serão abertas até o final do primeiro trimestre de 2022.

Qualifique-se em uma das profissões de maior demanda no mundo: seja um Cientista de Dados. Saiba como!

No momento, já estão abertas 40 vagas de emprego em áreas como financeiro, vendas, tecnologia e marketing.

Parte das vagas oferecem a possibilidade de trabalho remoto em qualquer região do Brasil ou até fora do país. Outras vagas são para atuar no modelo híbrido em São Paulo e regiões sul ou nordeste.

A Flash foi fundada no final de 2018 por Ricardo Salem, Pedro Lane e Guilherme Lane para entregar um único meio de pagamento múltiplos benefícios que empresas oferecem aos funcionários, como vale refeição, alimentação, transporte, combustível, farmácia e educação.

Em 2021, a empresa captou um investimento de mais de R$ 125 milhões com o fundo americano de venture capital Tiger e começou sua transformação para ser uma plataforma de Recursos Humanos.

Nesse momento, a empresa busca por pessoas para posições como Head de Data, Pessoa Coordenadora de Analytics, Pessoa Engenheira de Dados, Pessoa Engenheira de Software Pleno, UX Researcher Senior, Analista de Experiência do Cliente, entre outras.

Confira as vagas abertas no site. Mais oportunidades serão publicadas ao longo do trimestre.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.