Feliz Natal a todos ou à todos? Professor de português explica

Em nosso registro oficial, há um termo de que muito gosto: ano-bom. Apesar de raro, prefiro ano-bom a réveillon.

Ano-bom é sinônimo de ano-novo; é o dia 1º de janeiro ou a referencia à meia-noite do dia 31 de dezembro. O plural é anos-bons, uma vez que os dois termos são variáveis.

LEIA TAMBÉM:

Aos fins de ano, os deslizes gráficos são bastante comuns, infelizmente. A falta de hífen ou acento pode alterar radicalmente o sentido de uma mensagem.

À meia-noite ou a meia noite?

Com o uso do acento grave e hífen. Explico: a demarcação das horas femininas (iniciadas por A, AS) deve fazer uso do acento grave: às 14 horas, à 1 hora, à meia-noite.

A expressão "meia noite", sem o uso de hífen, representa "a metade de uma noite". Com o uso de hífen, a expressão representa a "zero hora".

Feliz Natal a todos ou à todos?

Em princípio, antes de pronomes indefinidos, não deve haver o uso do acento grave. O mais curioso é que os chamados corretores ortográficos, nos celulares, induzem ao uso do acento nesse caso. Lamentável!

Cujas e cujos: como usar

Proveniente do latim "cuju, cujus", o pronome relativo cujo significa "de que ou de quem"; "do qual, da qual, dos quais, das quais".

É uma festa a cujas tentações ninguém resistiu.

Para o adequado uso desse pronome, é importante conhecer a regência de nomes e verbos; não saber a possível preposição - exigida pelo regente - levará a uma construção inadequada de acordo com o padrão.

Por isso, usemos três importantes passos para a compreensão dos pronomes relativos:

1º Identificar verbo ou nome principal;

2ª Conhecer a regência desse termo;

3ª Inserir a possível preposição antes do pronome relativo.

O verbo principal é o resistir; é transitivo indireto e exige a preposição "a"; em respeito a essa regência, a preposição deve aparecer antes do pronome relativo "cujas": "...A CUJAS TENTAÇÕES NINGUÉM RESISTIU."

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.