Boas festas ou boas-festas? Professor explica como escrever saudações de final de ano

Nesta época natalina, escrevemos diversas mensagens, participamos de muitas confraternizações. Atentos à reputação da nossa marca pessoal ou da empresa que representamos, esses textos falados e escritos precisam de um cuidado ainda maior.

Boas-festas ou boas festas?

São raros os profissionais que redigem com atenção à norma ortográfica vigente. A expressão “boas-festas” é um caso clássico. Quando usada como cumprimento nas festas de Natal, deve sim fazer o uso de hífen.

Vale destacar que usar “boas festas”, sem hífen, indica o literal, ou seja, festas literalmente boas (que não são de má qualidade).

Esse é o mesmo critério ortográfico, para ano novo e ano-novo: sem o uso de hífen, é o oposto de ano velho. Numa simples sentença: “Está chegando um ano novo (um ano literalmente novo).”

O dia primeiro de janeiro (ou dia um, como se diz em Portugal) é grafado com as iniciais minúsculas: ano-novo (ou ano-bom). No próprio dicionário Aulete, vê-se a referência ao dia 1o de janeiro. No Houaiss, também, mas “meia-noite do dia 31 de dezembro”.

Como se escreve Ano-Novo?

Além disso, como fica a festividade? Réveillon ou Ano-Novo? Na base XIX do Novo Acordo Ortográfico, há algumas indicações para o uso da letra maiúscula. Destaco uma: nos nomes de festas e festividades. Os exemplos, no documento, são Natal, Páscoa, Ramadão e Todos os Santos.

Daí, infere-se que Ano-Novo, ao representar a festividade, deve fazer o uso da inicial maiúscula. Prefira essa grafia ao galicismo Réveillon.

Nos cartões a serem redigidos, esse cuidado fará toda a diferença. Já nos textos falados, é importante estar preparado para homenagens gentis, com objetividade, clareza, sem deslizes gramaticais.

