Da falência ao Top Lawyers: como Euro Júnior quer transformar a advocacia

Muitos jovens advogados acabam cometendo muitos erros em seu primeiro escritório. Tanto que, frequentemente, eles quebram.

Mas é possível dar volta por cima e recomeçar uma carreira de sucesso na advocacia. Graças a gestão.

É o caso de Euro Júnior, que, após falir seu primeiro escritório de advocacia, em 2010, entendeu que a falta de conhecimento em gestão foi uma das principais causas de seus problemas.

Na época Euro Júnior já tinha feito mais de 600 audiências, havia conhecido muita gente em diversos tribunais, realizado milhares de petições e entendido qual as necessidades de um profissional jurídico e de um escritório de advocacia.

Mesmo assim, o seu escritório quebrou.

Foi então que o advogado, mesmo com formação em direito e pós graduação em direito público, procurou um curso em gestão estratégica e empresarial para tentar reverter esse cenário.

Graças a essa capacitação na área de negócios, Euro Júnior fundou mais um escritório de advocacia que hoje possui 42 advogados e está presente em 5 estados do Brasil.

Com três anos de existência, em 2020, o escritório de Euro Júnior foi convidado para o ranking da Top Lawyers batendo dois recordes.

Gestão faz toda a diferença

Considerado o maior advogado no ensino de gestão jurídica no País, o empresário compartilha diariamente dicas e bastidores da profissão com mais de 84 mil seguidores no Instagram.

“A faculdade de direito ensina o estudante sobre o direito, mas não o ensina como viver do direito e ganhar dinheiro”, observa Euro Júnior.

Além de se dedicar ao próprio escritório, Euro Júnior ensina gestão de escritórios de advocacia pela internet, possuindo uma empresa de educação focada para este nicho que já contabiliza mais de 33 mil alunos.

“O nosso método ensina o advogado a atrair clientes, fechar contratos e gerir um escritório de forma profissionalizada. Ao capacitar milhares de advogados, nós escolhemos os melhores para fazer parte da nossa equipe, se associando a nós. Com essa estratégia somos o escritório de advocacia que mais cresce no Brasil”, explicar.