Faculdade EXAME oferece bolsa integral para graduação em Ciências de Dados e Inteligência Artificial

Reforçando seu compromisso com a democratização do acesso a educação, a Faculdade EXAME, instituição de Ensino Superior nota 5 no MEC, acaba de anunciar o lançamento do curso de tecnólogo em Ciências de Dados e Inteligência Artificial . Com bolsa 100% integral, o único custo relacionado ao programa será o da taxa de inscrição, no valor de R$ 141,00.

Com duração total de dois anos, o curso tecnólogo será oferecido em formato híbrido e as aulas presenciais acontecerão uma vez por semana, sempre às sextas-feiras, na sede da Faculdade EXAME, onde os alunos terão acesso a toda infraestrutura exigida pelo MEC – como computadores, acesso à internet, biblioteca e salas de estudo.

Aqueles que completarem a graduação com presença e pontuação necessária para a aprovação, receberão um diploma de graduação. Veja aqui como fazer a sua inscrição.

O que os alunos irão aprender?

A graduação tecnóloga em Ciência de Dados e Inteligência Artificial da Faculdade EXAME será divida em quatro semestres, cada um contendo cinco disciplinas e caga horária de 80 horas. Veja, abaixo, os principais temas abordados em cada módulo.

1. Fundamentos de Gestão e Tecnologia

O objetivo do primeiro semestre é desenvolver uma base sólida nos princípios de administração, gestão de projetos e habilidades de liderança essenciais. A ideia é que os alunos sejam capazes de compreender o mundo do empreendedorismo e inovação, identificando oportunidades e desenvolvendo ideias de negócio; além de dominar a ciência da análise de dados para tomada de decisões informadas com fundamentos da estatística.

2. Fundamentos Matemáticos e Programação

Neste semestre, os alunos irão desenvolver habilidades matemáticas essenciais para a resolução de problemas complexos, como álgebra linear, cálculo e matemática aplicada. Também serão apresentados aos conceitos básicos de codificação e os fundamentos da organização e manipulação de dados.

3. Engenharia de Software e Dados

Desenvolver conhecimentos sobre o desenvolvimento de software e gestão de sistemas de banco de dados e preparar-se para a análise estatística robusta é o objetivo principal deste semestre. Depois de concluído, os alunos serão capazes de compreender os fundamentos da engenharia de dados e as bases da ciência de dados, incluindo a infraestrutura necessária para operar em ambientes de computação em nuvem.

4. Inteligência Artificial e Machine Learning

No último semestre do curso, os alunos compreenderão os fundamentos e técnicas avançadas de IA, incluindo deep learning e suas aplicações práticas. Além disso, aprenderão a representar informações complexas de maneira compreensível através da visualização de dados e aplicar inteligência artificial para resolver problemas reais utilizando dados.

Como funcionará o processo seletivo?

Ao todo, são 40 vagas disponíveis e os interessados têm até o dia 23 de junho para realizar sua inscrição no processo seletivo , que será composto das seguintes etapas:

Inscrições

Envio de documentação e apresentação da nota do ENEM

Entrevista

Divulgação dos aprovados

Matrícula

Início das aulas